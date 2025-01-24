НБУ презентовал новую памятную монету — Finance.ua

НБУ презентовал новую памятную монету Сегодня 17:50

НБУ презентовал новую памятную монету, Фото: НБУ

Ко Дню внешней разведки Украины Национальный банк представил новую памятную монету.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету „Служба внешней разведки Украины“, посвященную одной из ведущих составляющих сил безопасности и обороны Украины — ведомству, обеспечивающему получение информации для принятия стратегических решений во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической и сферах и сфере кибербезопасности, способствуя укреплению национальной безопасности и суверенитета Украинского государства», — говорится в сообщении.

Дизайн новой монеты

На аверсе монеты в центре изображен крест, который является основным элементом новой символики и ведомственных поощрительных знаков отличия Службы внешней разведки Украины. В центре креста — Знак Княжеского Государства Владимира Великого (трезубец), обрамленный лозунгом службы латиницей — Omnia vincit veritas («Истина побеждает все»).

Фото: НБУ

Контуры карты с континентами вокруг центра символизируют пространственный размах разведывательной деятельности службы.

На реверсе монеты размещен стилизованный трезубец, вокруг которого цифрами зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и кодовое слово, выбранное службой.

Фото: НБУ

Служба внешней разведки Украины объявила конкурс среди специалистов по дешифровке, которые в течение определенного периода смогут расшифровать закодированное послание. Текст расшифрованного сообщения будет опубликован в описании монеты через шесть месяцев с даты ввода ее в обращение.

Автор идеи — Юрий Ладный. Художник — Сергей Беляев. Адаптацию дизайна выполнила Татьяна Балута.

Реализация новой монеты

Памятная монета «Служба внешней разведки Украины» введена в обращение 23 января 2025 года. Она имеет номинал в 5 гривен, изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

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