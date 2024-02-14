Названы самые популярные новые авто в разных регионах Украины — Finance.ua

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Названы самые популярные новые авто в разных регионах Украины

Личные финансы
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Названы самые популярные новые авто в разных регионах Украины
Названы самые популярные новые авто в разных регионах Украины, Фото: freepik.com
В январе 2024 года больше всего покупали новые авто в Киеве и в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Укравтопром.
«В январе 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Одесская области», — говорится в сообщении.
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Эти региональные рынки обеспечили 58% продаж новых легковых автомобилей в январе.

Сколько авто приобрели:

  • за месяц киевляне приобрели — 1346 новых авто;
  • жители Днепропетровщины купили — 366 ед.;
  • в Киевской области было зарегистрировано — 357 ед.;
  • в Харьковской области — 240 ед.;
  • в Одесской обл. — 234 ед.
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Какие авто выбирали:

  • бестселлером января в столице, Харьковской и Одесской обл. стал кроссовер Renault Duster;
  • жители Киевской обл. чаще останавливали свой выбор на Skoda Scala;
  • январским лидером рынка Днепропетровской области был электромобиль Volkswagen ID.4.
По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
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Так, за прошедший год киевляне приобрели — 20 865 новых легковых авто. Жители Днепропетровщины купили — 4987 новых авто. В Киевской области было зарегистрировано — 4875 ед. В Одесской обл. — 3320 ед. На Львовщине — 3130 ед.
Кроме того, по итогам 2023 года в Украине купили почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму — более 105,5 миллиарда гривен.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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