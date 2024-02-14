Названы самые популярные новые авто в разных регионах Украины — Finance.ua

Названы самые популярные новые авто в разных регионах Украины Сегодня 08:00 — Личные финансы

Названы самые популярные новые авто в разных регионах Украины, Фото: freepik.com

В январе 2024 года больше всего покупали новые авто в Киеве и в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Укравтопром.

«В январе 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Одесская области», — говорится в сообщении.

Эти региональные рынки обеспечили 58% продаж новых легковых автомобилей в январе.

Сколько авто приобрели:

за месяц киевляне приобрели — 1346 новых авто;

жители Днепропетровщины купили — 366 ед.;

в Киевской области было зарегистрировано — 357 ед.;

в Харьковской области — 240 ед.;

в Одесской обл. — 234 ед.

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Какие авто выбирали:

бестселлером января в столице, Харьковской и Одесской обл. стал кроссовер Renault Duster;

жители Киевской обл. чаще останавливали свой выбор на Skoda Scala;

январским лидером рынка Днепропетровской области был электромобиль Volkswagen ID.4.

По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

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Так, за прошедший год киевляне приобрели — 20 865 новых легковых авто. Жители Днепропетровщины купили — 4987 новых авто. В Киевской области было зарегистрировано — 4875 ед. В Одесской обл. — 3320 ед. На Львовщине — 3130 ед.

Кроме того, по итогам 2023 года в Украине купили почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму — более 105,5 миллиарда гривен.

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