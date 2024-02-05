Рейтинг лучших авто в мире за 2024 год — Finance.ua

Рейтинг лучших авто в мире за 2024 год Сегодня 02:06 — Личные финансы

BYD Seal

Объявлены финалисты конкурса World Car of the Year («Всемирный автомобиль года»). За победу сразятся 10 моделей. Об этом сообщается на сайте премии.

Среди претендентов на звание авто года преобладают кроссоверы — их 7 из 10. В финал вышли как электромобили и гибриды, так и бензиновые модели. Победителя назовут в апреле.

Финалисты конкурса World Car of the Year:

BYD Seal;

Ford Bronco;

Hyundai Kona;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Mazda CX-90;

Subaru Crosstrek;

Toyota Prius;

Volkswagen ID.7;

Volvo EX30.

Кроме того, названы финалисты в отдельных категориях конкурса. За звание лучшего городского автомобиля сразятся Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx и Volvo EX30.

В категории премиальных автомобилей в финал вышли BMW 5 Series, Lexus LM, а также Mercedes E-Class, CLE и EQE SUV. Среди спортивных моделей самыми лучшими стали BMW M 2 и XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

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В сегменте электрокаров финалистами стали BMW i5, Kia EV9, Mercedes EQE SUV, Volkswagen ID.7 и Volvo EX30. А на награду за лучший дизайн претендуют Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 и Zeekr X.

Конкурс World Car of the Year проводится с 2005 года. Лучшие авто в мире определяет жюри из 100 автожурналистов, представляющих 24 страны мира. В прошлом году победителем стал Hyundai Ioniq 6.

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Фокус По материалам:

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