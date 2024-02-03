Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января — Finance.ua

Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января
За январь 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них — кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации «Укравтопром».
Лидерство сохраняет Renault Duster — 479 таких кроссоверов было продано в январе.
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Интересно, что в ТОП-10 вошли сразу три электрические модели: кроссоверы Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda e: NS1.
Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:
- Renault Duster — 479 проданных автомобилей.
- Volkswagen ID.4 — 286 шт.
- Toyota RAV4 — 271 шт.
- Skoda Scala — 126 шт.
- Mazda CX-5 — 103 шт.
- Hyundai Tucson — 100 шт.
- BYD Song — 86 шт.
- Honda e: NS1 — 80 шт.
- Volkswagen Touareg — 79 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 78 шт.
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