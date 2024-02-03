Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января — Finance.ua

Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января

За январь 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них — кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации «Укравтопром».

Лидерство сохраняет Renault Duster — 479 таких кроссоверов было продано в январе.

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Интересно, что в ТОП-10 вошли сразу три электрические модели: кроссоверы Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda e: NS1.

Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:

Renault Duster — 479 проданных автомобилей. Volkswagen ID.4 — 286 шт. Toyota RAV4 — 271 шт. Skoda Scala — 126 шт. Mazda CX-5 — 103 шт. Hyundai Tucson — 100 шт. BYD Song — 86 шт. Honda e: NS1 — 80 шт. Volkswagen Touareg — 79 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 78 шт.

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