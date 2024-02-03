Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января

Технологии&Авто
36
Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января
Какие автомобили выбирают украинцы: десятка популярных моделей января
За январь 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них — кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации «Укравтопром».
Лидерство сохраняет Renault Duster — 479 таких кроссоверов было продано в январе.

Читайте также: Как купить авто из США

Интересно, что в ТОП-10 вошли сразу три электрические модели: кроссоверы Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda e: NS1.

Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:

  1. Renault Duster — 479 проданных автомобилей.
  2. Volkswagen ID.4 — 286 шт.
  3. Toyota RAV4 — 271 шт.
  4. Skoda Scala — 126 шт.
  5. Mazda CX-5 — 103 шт.
  6. Hyundai Tucson — 100 шт.
  7. BYD Song — 86 шт.
  8. Honda e: NS1 — 80 шт.
  9. Volkswagen Touareg — 79 шт.
  10. Toyota Land Cruiser Prado — 78 шт.
Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

КАСКО дешевле, чем в страховой

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.