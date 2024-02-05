Автомобили, подпадающие под «налог на роскошь» в 2024 году (список) — Finance.ua

Автомобили, подпадающие под «налог на роскошь» в 2024 году (список)
Как сообщает Укравтопром, Минэкономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году.
Какие марки авто
В целом 184 модели таких марок как:
- Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.
Кстати, сумма налога составляет 25 тыс. грн.
Когда платить
Уплатить его необходимо: физическим лицам — в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации
Под налог подпадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.
Справка Finance.ua:
- в настоящее время минимальная месячная зарплата в Украине составляет 7100 грн;
- транспортный налог представляет собой налог на имущество. Его размер не зависит от стоимости авто, ставка фиксированная — 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Транспортный налог идет в местные бюджеты;
- о необходимости уплаты налога гражданам докладывает местная налоговая служба. После получения сообщения у владельца будет 60 дней, чтобы провести платеж;
- транспортный налог зависит от стоимости автомобиля и возраста.
Как платить налоги в Украине в 2024 году
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