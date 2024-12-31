Налоги для ФЛП в 2025 году: что изменится — Finance.ua

Налоги для ФЛП в 2025 году: что изменится Сегодня 10:22 — Личные финансы

Налоги для ФЛП в 2025 году: что изменится

В 2025 году для физических лиц предпринимателей меняются некоторые правила по уплате налогов.

Об этом пишет портал «Мы — Украина».

Единый социальный взнос снова обязателен

ЕСВ за ФЛП. 1 января 2025 года вступает в силу 1 января 2025 года вступает в силу закон о бюджете-2025. Им на следующий год отменяют военную льготу о добровольной уплате ЕСВ за себя для:

ФЛП, в том числе на упрощенке;

физлиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность;

членов фермерских хозяйств, которые не уплачивают ЕСВ на других основаниях.

Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. В 2025 году минималка будет 8000 грн, следовательно, минимальный ЕСВ — 1760 грн в месяц и 5280 грн в квартал.

Читайте также Повышение налогов: для ФЛП третьей группы новое налогообложение вступает в силу с 1 января

ФЛП на общей системе и независимые должны платить взнос в размере 22% от фактического дохода. Но ЕСВ для них не может быть ниже минимального и выше максимального.

Максимальный размер ЕСВ тоже изменится. В следующем году вместо 15 минималок, максимальная база начисления ЕСВ будет составлять 20 минималок, 160 тыс. грн. Следовательно, максимальный размер ЕСВ составляет 32,5 тыс. грн в месяц.

Уплачивать ЕСВ обязательно нужно будет за первый квартал 2025 года. За 2024 год те ФЛПы, которые пользовались льготой и не платили, не должны подавать соответствующее приложение к годовой декларации. Если же платили в отдельные месяцы, тогда приложение подавать нужно, отметив там месяцы, за которые была уплата.

Поскольку военные льготы отменяют, будут действовать стандартные сроки уплаты ЕСВ для ФЛП — раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за кварталом. То есть последние дни оплаты — 19 апреля, 19 июля, 19 октября 2025 г. и 19 января 2026 г. За квартал одним платежом, 5280 грн, но ФЛПы при желании могут платить ЕСВ и ежемесячно.

Оплачивать нужно на бюджетный счет. Чтобы его найти, в электронном кабинете нужно выбрать раздел расчетов с бюджетом и пункт для физлиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, и лиц, которые ведут независимую деятельность. Уплата должна зачислиться по коду 101.

Возвращаются также стандартные льготы и уплата ЕСВ за себя, добровольная для ФЛП на упрощенке, которые являются:

наемными работниками и взнос не ниже минимального за них делает работодатель. То же самое касается и независимых;

пенсионерами по возрасту или по выслуге лет;

лицами с инвалидностью;

пенсионного возраста и получают пенсию или социальное пособие вместо пенсии;

также зарегистрированными физлицами-независимыми;

мобилизованными. Требуется заявление и копия военного билета;

находятся, проживают на временно оккупированной территории. Для ФЛП и самозанятых в зоне боевых действий льготы по ЕСВ не предусмотрели.

ФЛП на общей системе и независимые, члены фермерских хозяйств могут не платить ЕСВ за себя, если за какой-то отчетный период не было дохода. Закон о ЕСВ (пункт 2 части 1 статьи 7) указывает, что они имеют право определить базу начисления ЕСВ не ниже минимальной и не выше максимальной, но обязанности там нет. Об этом налоговики давали разъяснения, когда еще не работали военные льготы по уплате.

ЕСВ за наемного работника. ФЛП, которые являются работодателями, должны как налоговые агенты платить налоги за своих наемных работников. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) за них платят по ставке 18%. Военный сбор до 1 декабря этого года — по ставке 1,5%, а с 1 декабря по ставке 5%, так как такие требования нового закона о повышении налогов ( ФЛП, которые являются работодателями, должны как налоговые агенты платить налоги за своих наемных работников. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) за них платят по ставке 18%. Военный сбор до 1 декабря этого года — по ставке 1,5%, а с 1 декабря по ставке 5%, так как такие требования нового закона о повышении налогов ( 4015-IX ). НДФЛ и ВС с зарплаты удерживаются, то есть высчитываются из нее.

Единый социальный взнос ФЛП-работодатель должен платить вместе с выплатой зарплаты и он начисляется на нее, то есть уплачивается за счет работодателя.

Читайте также Как ФЛП перейти с одной группы налогообложения на другую

Ставка ЕСВ 22%, размер должен быть не ниже минимального, то есть не менее 1760 грн. в месяц, если для работника это основное место работы. Если работник является совместителем, то ФЛП должен платить 22% от фактического размера зарплаты. Если работник является лицом с инвалидностью, ставка ЕСВ к его зарплате составляет 8,41%.

Это обычные условия по размеру и начислению. А вот относительно отчетности об уплате НДФЛ и ЕСВ ФЛП за наемных работников в 2025 году они изменятся, потому что, опять же, это требования нового закона о повышении налогов. За 2024 год нужно отчитаться за последний квартал — это единственная отчетность по НДФЛ, ВС и ЕСВ. Представить ее нужно до 10 февраля 2025 года.

За январь 2025 года нужно будет отчитываться по новым правилам, ежемесячно: в течение 20 дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного месяца, то есть впервые месячную отчетность нужно будет подать до 20 февраля 2025 года.

Военный сбор для ФЛП за себя

Сейчас по новому закону о повышении налогов есть следующие общие условия:

ФЛП-общие и независимые должны платить военный сбор по ставке 5% с 1 января 2025 года;

ФЛП I, II групп на упрощенке будут платить ВС по ставке 10% от минималки по состоянию на 1 января;

ФЛП III группы будут платить ВС по ставке 1% от дохода.

Срок уплаты ВС ФЛП за себя аналогичен единому налогу — для авансового взноса.

Е-резиденты ФЛП единщики ІІІ группы не будут платить ВС. ФЛПы на упрощенке будут обязаны платить сбор с 1 января 2025 года. Поэтому I, II и IV группа впервые оплатит авансом вместе с ЕН до 20 января 2025 года. ІІІ группа — до 20 мая 2025 года, то есть через 10 дней после завершения крайнего срока квартального отчета. Будут действовать следующие льготы по уплате военного сбора:

ФЛПы И и ІІ групп на упрощенке не будут платить ВС, если их налоговый адрес в зоне боевых действий или на ВОТ (перечень территорий в приказе Минреинтеграции № 309). Период, за который можно не платить: с первого числа месяца, в который начались боевые действия или временная оккупация, до последнего числа месяца, в который определят дату завершения боевых действий или оккупации. Если они при этом не платят и единого налога, то могут не заполнять декларацию за этот период;

ФЛП I и II групп (вторая группа, если нет наемных работников) смогут не платить сбор в течение месяца в год на период отпусков, в случае болезни с больничным, который длится 30 дней и более;

ФЛП III группы смогут не платить военный сбор за период, в котором не будет дохода;

мобилизованные ФЛП и независимые не будут платить, не начислять и не отчитываться о военном сборе.

Нет льгот по уплате ВС ФЛП, которые являются наемными работниками, пенсионерами, лицами с инвалидностью, хотя для них есть льготы по ЕСВ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.