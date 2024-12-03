Повышение налогов: для ФЛП третьей группы новое налогообложение вступает в силу с 1 января — Finance.ua
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Повышение налогов: для ФЛП третьей группы новое налогообложение вступает в силу с 1 января

Казна и Политика
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Повышение налогов: для ФЛП третьей группы новое налогообложение вступает в силу с 1 января
Повышение налогов: для ФЛП третьей группы новое налогообложение вступает в силу с 1 января
Комитет ВР внес правку об отсрочке нового налогообложения для ФЛП третьей группы до 1 января 2025 года. Изменения внесены в законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес правку в законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», согласно которой для ФЛП третьей группы новое налогообложение также будет действовать с 1 января 2025 года.
Об этом сообщил во вторник нардеп Ярослав Железняк.
«Еще раз пересмотрели решение по 9319, которым исправляют законопроект о повышении налогов 11 416д. Внесли правку, что и для ФЛП-юрлиц на третьей группе тоже вступает в силу новое налогообложение с 01 января 2025 года», — написал Железняк в Telegram.

Историческое повышение налогов: главное о новых изменениях

По материалам:
УНН
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