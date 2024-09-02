Каждый третий фоп закрывается в первый год работы, — Опендатабот Сегодня 11:01 — Личные финансы

Каждый третий фоп закрывается в первый год работы, — Опендатабот

За 8 месяцев 2024 года закрылось чуть больше 120 тысяч фопов. Более трети новых дел закрываются в первый год работы.

Об этом сообщает Опендатабот

193 тыс. новых фопов было зарегистрировано на начало года. Это даже больше, чем до начала полномасштабной войны, когда за тот же период открылось 186 144 новых дела. После существенного спада в начале большого вторжения количество новых регистраций стабилизировалось и уже второй год подряд остается на одном уровне.

Больше всего новых дел открыли предприниматели в столице — 26 303 или 13,6% от общего количества новых фопов в этом году. Активно регистрируют новый бизнес в Днепропетровской (18 025), Львовской (14 459), Киевской (14 428) и Харьковской (12 954) областях.

Наиболее заметно возросло количество новых фопов за год в Запорожской области — на 11%, Кировоградской — на 10% и Черниговской областях — на 9,6%.

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В то же время бизнес-активность заметно утихла в прифронтовой Луганской (-14,7%) и Ивано-Франковской (-8%) областях. Несмотря на то, что Харьковщина входит в список регионов с наибольшим количеством новых фопов, количество регистраций в этом регионе сократилось на 6% по сравнению с предыдущим годом.

В каких отраслях открывают бизнес

Треть новых дел открывается в сфере торговли, а ІТ-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей. Замыкаю троицу наиболее востребованных направлений для новых дел предоставление индивидуальных услуг (7%). Стоит отметить, что за год топ претерпел некоторые изменения: если в 2023 среди лидеров были кафе и рестораны, то в этом году их вытеснило предоставление информационных услуг.

Рекордной стала доля женщин среди новоиспеченных бизнесменов — 60%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 55,6%, а в первый год полномасштабной — 47%.

Сейчас количество новых дел в 1,6 раз больше, чем закрытых. Так, 120 154 фопа закрылось в Украине с начала года. Больше всего пострадали вновь созданные предприятия: из открытых в прошлом году закрылось 24,5%, а из открывшихся в этом году — 13,7%. Медиана деятельности фопов, закрытых в этом году, составляет 2 года и 7 месяцев.

Больше всего фопов закрылось в Киеве — 13% (15 770), Харьковской — 8% (10 097) и Днепропетровской — 8% (9931) областях.

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