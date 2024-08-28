ФЛПы имеют право на субсидии — в ПФУ объяснили особенности назначения — Finance.ua
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ФЛПы имеют право на субсидии — в ПФУ объяснили особенности назначения

Личные финансы
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ФЛПы имеют право на субсидии — в ПФУ объяснили особенности назначения
ФЛПы имеют право на субсидии — в ПФУ объяснили особенности назначения
В Украине физлица-предприниматели (ФЛП) имеют право на оформление жилищных субсидий. Для этого существует особый порядок учета их доходов.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного Фонда Украины.

Что нужно знать

Для расчета жилищной субсидии в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного/неотопительного сезона, учитываются доходы за два квартала перед месяцем, предшествующим месяцу обращения за назначением жилищной субсидии (пункт 37 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).
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Для физических лиц — предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, независимо от полученных (неполученных) доходов к совокупному доходу за каждый месяц учитывается доход, исчисленный в следующих размерах:
  • одного размера минимальной заработной платы — для плательщиков единого налога первой группы;
  • двух размеров минимальной заработной платы — для плательщиков единого налога второй группы;
  • трех размеров минимальной заработной платы — для плательщиков единого налога третьей группы.
Например, в случае, если ФЛП работает по упрощенной системе налогообложения (первая группа), будут учтены доходы за I-II кварталы текущего года. В совокупный доход физического лица — предпринимателя за каждый месяц указанного периода будет учтен один размер минимальной заработной платы, независимо от получения (неполучения) доходов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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