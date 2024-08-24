Украинцам отказывают в получении субсидий: как возобновить выплаты — Finance.ua
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Украинцам отказывают в получении субсидий: как возобновить выплаты

Личные финансы
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Украинцам отказывают в получении субсидий: как возобновить выплаты
Украинцам отказывают в получении субсидий: как возобновить выплаты
Украинцам в некоторых случаях может быть отказано в субсидии, но при устранении ошибок ее все равно можно получить.
Об этом рассказали на Правительственном портале.
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Там отметили, что подать заявление на назначение субсидии можно:
  • по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу») или мобильное приложение ПФУ;
  • через портал «Дія» (введя в поиске «Заявление на субсидию»);
  • в центрах предоставления административных услуг;
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества или военной администрации.
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При этом важно отметить, что для подачи заявления в электронной форме необходимо наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Оформить же субсидию имеют право несколько категорий граждан. В частности:
  • лица, зарегистрированные в доме/квартире;
  • лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в доме/квартире на основании договора аренды;
  • внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в доме/квартире — причем даже без заключения договора аренды;
  • несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки, или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена ​​опека (по заявлению опекуна или попечителя);
  • индивидуальные застройщики — если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.
«При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Если кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его доходы не учитываются», — отметили авторы материала.
По материалам:
Finance.ua
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