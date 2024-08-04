В ПФУ ответили, будут ли учитывать при назначении субсидии пособие на оздоровление на работе — Finance.ua

В ПФУ ответили, будут ли учитывать при назначении субсидии пособие на оздоровление на работе
Семьям, доходы которых не позволят самостоятельно в полном объеме оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, государство предоставляет помощь в виде субсидий.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины
При начислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
В совокупный доход включаются:
- заработная плата;
- денежное довольствие военнослужащих;
- пенсия;
- стипендия;
- социальные выплаты;
- пособие по безработице;
- другие страховые выплаты;
- денежные переводы из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- прочие доходы.
Однако, если пособие или компенсация были единовременны, а также получены в течение одного года, то его не станут учитывать при назначении субсидии в совокупный доход семьи.
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