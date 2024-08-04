В ПФУ ответили, будут ли учитывать при назначении субсидии пособие на оздоровление на работе — Finance.ua

В ПФУ ответили, будут ли учитывать при назначении субсидии пособие на оздоровление на работе Сегодня 13:13 — Личные финансы

В ПФУ ответили, будут ли учитывать при назначении субсидии пособие на оздоровление на работе

Семьям, доходы которых не позволят самостоятельно в полном объеме оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, государство предоставляет помощь в виде субсидий.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины

При начислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

В совокупный доход включаются:

заработная плата;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсия;

стипендия;

социальные выплаты;

пособие по безработице;

другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

прочие доходы.

Однако, если пособие или компенсация были единовременны, а также получены в течение одного года, то его не станут учитывать при назначении субсидии в совокупный доход семьи.

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