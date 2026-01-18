На Занзибаре создадут «кибергород» для поклонников криптовалют Сегодня 03:05 — Мир

На Занзибаре создадут «кибергород» для поклонников криптовалют

OurWorld, компания из Маврикия, создающая технологические предприятия, сотрудничает с правительством Занзибара над специальной экономической зоной Dunia Cyber ​​City. Это будет «кибергород» для работников и компаний из технологической сферы, в частности, криптовалютной.

Об этом пишет Blomberg Citylab.

Dunia Cyber ​​City — один из проектов, вдохновленных идеей «сетевого государства», это движение поддерживают влиятельные деятели Кремниевой долины и породило много концепций будущих технотопий, но в основе всех них лежит криптовалюта

Термин «сетевое государство» появился в книге 2022 года предпринимателя Баладжи Сринивасана, работающего с криптовалютами.

Он предлагает, чтобы онлайн-сообщества с одинаковыми идеями, например веганы, любители питбулов или поклонники Bitcoin, могли создавать собственные общества и институты, если их не устраивает политика государств, в которых они живут сейчас.

Эти «сетевые государства» могут иметь землю по всему миру и стремиться к дипломатическому признанию на уровне с национальными государствами.

Сам Баладжи Сринивасан создал Сетевую школу в специальной экономической зоне в Малайзии, там обучают технооптимистов, кормят блюдами по диете Брайана Джонсона и вознаграждают участников Burn NFT за фитнес-занятие.

Он даже призвал создать сообщество предпринимателей и новаторов, которые примут под контроль Сан-Франциско, частично через союз с местной полицией.

Эти идеи поддерживают либертарианцы технологической отрасли, стремящиеся вырваться из-под правительственного регулирования, но критики называют это техноэлитарной мечтой.

Исследователь Гарри Халпин из Свободного университета Брюсселя говорит, что такие проекты возникают из-за ощущения, что традиционные правительства не работают и люди ищут альтернативы, хотя реального опыта государственного управления у них нет.

Каким будет «кибергород» для поклонников криптовалют

Что касается города на Занзибаре, то он будет вмещать до семи тысяч человек, однако большинство там фактически жить не будет.

Для цифровых кочевников со всего мира это будет электронное место жительства, где люди, работающие и платящие налоги в разных странах, смогут найти жилье и поддерживать идею технологического суверенитета.

Город не будет взимать налог на прирост капитала и налог на богатство, налог на прибыль будет 5% для удаленных резидентов, 15% для местных, а компании освободят от налогов на первые десять лет. Налоги будут поступать в бюджет Занзибара, а деньги от продажи недвижимости инвестируют в местные стартапы.

OurWorld будет управлять городом вместе с государственным агентством телекоммуникаций ZICTIA. Руководитель компании Флориан Фурнье и его соучредитель Кристоф Де Шпигеллер убедили правительство Занзибара создать цифровые свободные зоны и сделать район технологическим центром с благоприятными условиями для бизнеса и новых застроек.

Концепцию «кибергорода» чиновникам озвучили еще в 2022 году, первоначальная идея виртуального реестра превратилась в физическое поселение вокруг центра обработки данных с технологией ThreeFold.

Сейчас в поселении проживает около 100 электронных резидентов и работает 30 компаний, но партнеры учредителей говорят, что это только начало проекта.

Строительство нового города должно стоить миллиард долларов, почти в пятнадцать раз дороже земли, которая стоит 70 миллионов. Правительство дало ThreeFold землю на 30 лет, после чего аренду придется возобновлять.

OurWorld еще решает, какую форму самоуправления выбрать для города. Больше всего шансов имеет кооперативная система, административная база уже готова, основные услуги будут автоматизированы через программное обеспечение OurWorld, созданное с компанией Tools for the Commons.

Эта компания разрабатывает цифровые приложения и правила для специальных экономических зон, включая торговлю, платежи, налоги и управление компаниями, уголовные дела остаются под контролем власти Занзибара.

