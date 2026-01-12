Шесть новых стейблкоинов превысили 1 млрд долларов капитализации в 2025 году

0 800 307 555
Криптовалюта
В 2025 году сразу шесть новых стейблкоинов преодолели отметку капитализации в 1 млрд долларов. При этом траектории роста существенно отличались в зависимости от аудитории и использования сценариев.
Об этом свидетельствует обзор крипторынка за декабрь 2025 года Binance Research.
Consumer-ориентированные монеты, в частности PYUSD и USD1, демонстрировали более волатильную динамику. Рост PYUSD связывается с доходными стимулами для пользователей DeFi на Ethereum и Solana, тогда как USD1 получил импульс после использования для расчетов по инвестициям MGX в Binance и кампании с 20% APR.
Читайте также: Самые перспективные криптовалюты на 2026 год
Институциональные стейблкоины, такие как BUIDL и RLUSD, показали другой профиль: BUIDL рос «ступенями» в первой половине года с последующим снижением, тогда как RLUSD демонстрировал более равномерный восходящий тренд.
В Binance Research отмечают, что публичные метрики стейблкоинов становятся все более важными индикаторами глобальной финансовой активности и экономических ожиданий.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
