Топ-10 криптовалют по итогам декабря

В декабре совокупная капитализация крипторынка снизилась на 3,8% месяц до месяца, продолжив начавшуюся ранее коррекцию. На этом фоне доминирование крупнейших криптоактивов несколько усилилось: доля Bitcoin выросла до 59,1%, Ethereum — до 12%.

Об этом свидетельствует обзор крипторынка за декабрь 2025 года Binance Research.

Топ-10 криптовалют по итогам декабря (динамика за месяц)

Динамика крупнейших криптовалют по итогам декабря:

BCH (+8,3%) — рост связывают с обновлением, которое улучшило межсетевую совместимость и интеграционные сценарии.

TRX (+0,7%) — умеренное укрепление на фоне новостей об интеграции Kalshi с сетью Tron.

ETH (−1,9%) — снижение на фоне общей рыночной динамики; в отчете также упоминаются обновления сети и дальнейшая дорожная карта.

BTC (−3,2%) — за месяц цена опускалась примерно до 84,5 тыс. долл., после чего восстановилась и закрыла декабрь вблизи 88,5 тыс. долл.

LINK (−6,3%) — движение совпало с запуском первого ETF на LINK (Grayscale).

BNB (−5,8%) — снижение синхронно с более широким рынком.

SOL (−9,1%) — коррекция продолжилась; в отчете отмечены новости об инфраструктуре сети и институциональных платежных кейсов в USDC.

XRP (−15,2%) — на фоне общей коррекции; в то же время в отчете отмечено, что притоки в XRP-ETF превысили 1 млрд долл.

ADA (−17,1%) — падение продолжилось; в отчете упоминается Midnight Protocol как развитие privacy-направления в экосистеме.

DOGE (−17,7%) — самое заметное снижение среди топ-10 активов в декабре.

Binance Research выделяет несколько ключевых тенденций месяца:

общая капитализация рынка сократилась на 3,8% м/м;

доминирование Bitcoin и Ethereum возросло, поскольку распродажи сильнее ударили по альтокоинам;

несмотря на коррекцию, компании — держатели цифровых активов продолжили накопление на балансах, что рассматривается как важный структурный сигнал.

DeFi и стейблкоины

Сегмент децентрализованных финансов в декабре продемонстрировал умеренное снижение. Общий показатель Total Value Locked (TVL) сократился на 1,76% м/м. В то же время в рамках отдельных экосистем доля некоторых сетей, в том числе Ethereum, Tron и Arbitrum, возросла, в то время как в части других — уменьшилась.

На фоне повышенной волатильности возрос интерес к «защитным» инструментам. Капитализация стейблкоинов возобновилась на 0,54% м/м после снижения в предыдущем периоде и осталась выше 300 млрд долларов. При этом капитализация USDT несколько возросла, в то время как USDC продолжила снижаться, что расширило разрыв между двумя крупнейшими эмитентами.

NFT

В декабре рынок NFT продолжил спад: общий объем продаж снизился на 7,47% и обновил минимумы года.

Продажи на Ethereum сократились на 55%, тогда как Bitcoin-NFT, напротив, выросли на 50% — в отчете подчеркивается, что основной вклад внесла динамика одной коллекции ($X@AI), поднявшейся на второе место в рейтинге. На BNB Chain продажи NFT снизились на 75%.

В списке топ-коллекций DMarket (Mythos) поднялась на второе место, а Courtyard (Polygon) увеличила продажи на 30% и заняла третье место.

ETF-потоки

Начиная с октября спотовые ETF на BTC и ETH демонстрировали устойчивые недельные чистые оттоки, тогда как новые альткоин-ETF в большинстве своем фиксировали положительные притоки.

Совокупные притоки в альткоин-ETF с момента запуска превысили 2 млрд долларов; основной вклад обеспечили продукты на XRP и SOL, а более умеренные притоки отмечались у ETF на LTC, LINK и DOGE.

В отчете особо подчеркивается, что эти потоки выглядят как инкрементальные и не обязательно отражают прямую ротацию с BTC/ ETH — скорее выступают новыми точками входа для TradFi-инвесторов.

