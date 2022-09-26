На начальном этапе пенсионной реформы пенсию украинцам будут «накапливать» работодатели и государство — Finance.ua

На начальном этапе пенсионной реформы пенсию украинцам будут «накапливать» работодатели и государство Сегодня 11:03 — Личные финансы

На начальном этапе пенсионной реформы пенсию украинцам будут «накапливать» работодатели и государство

После войны в Украине состоится пенсионная реформа — введение накопительной системы пенсионного страхования, которая предусматривает обязательные ежемесячные вычеты из зарплаты работников.

Как рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире программы «Сніданок з 1+1», на начальном этапе реформы никаких дополнительных отчислений из заработных плат не будет. Отчисления в накопительный фонд будет производить не сам человек, а работодатель из уже имеющегося ЕСВ, а также государство. В общей сложности речь идет о сумме в размере 2% от зарплаты.

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«Речь не будет идти о том, чтобы по крайней мере на первом этапе гражданин осуществлял какие-либо дополнительные выплаты. Мы говорим о том, что в первый год 1% от уже уплачиваемого ЕСВ будет отчисляться работодателями в накопительную систему. И также один стимулирующий процент к этому будет доплачивать государство», — отметила Марчак.

По ее словам, уже позже сам работник сможет добровольно вносить дополнительные накопительные взносы.

Напомним, несмотря на то, что в следующем году прожиточный минимум не будут повышаться, пенсии проиндексируют . Это произойдет в марте.

Справка Finance.ua:

Кстати, Кабмин предлагает перенести сроки введения пенсионной реформы. Так, по словам премьера Дениса Шмыгаля, обязательный накопительный уровень пенсии хотят ввести с 1 января следующего после завершения военного положения года;



накопительная пенсионная система предполагает отчисление средств в пенсионные фонды самими работниками (или их работодателями). В отличие от первого, солидарного уровня пенсионной системы, где отчисленные взносы идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, накопленные средства второго уровня являются собственностью граждан;



с октября 1,7 млн пенсионеров в возрасте 70-74 лет получат доплату к пенсии в размере 300 гривен. Таким лицам выплата будет производиться ежемесячно в размере 300 гривен, так чтобы общая выплата не превышала размер пенсионной выплаты 10 340 гривен;

в Пенсионном Фонде Украины рассказали, как можно восстановить пенсионное удостоверение. Пенсионное удостоверение может быть заменено в случае утраты либо если документ стал непригодным для использования, либо человеку назначили другой вид пенсии.



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