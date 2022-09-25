Пенсії в Україні: як відновити пенсійне посвідчення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсії в Україні: як відновити пенсійне посвідчення

Особисті фінанси
181
Пенсії в Україні: як відновити пенсійне посвідчення
Пенсії в Україні: як відновити пенсійне посвідчення
Через війну, яку розв’язала росія, багато українців змушені поспіхом залишати свої домівки, рятуючи себе та близьких. Часто під час евакуації люди втрачають важливі документи.
У Пенсійному Фонді України розповіли, як можна відновити пенсійне посвідчення, пишуть «Сільські вісті».
Пенсійне посвідчення можуть замінити у разі втрати або якщо документ став непридатним для використання, або ж людині призначили інший вид пенсії.
Читайте також
У будь-якому випадку, щоб відновити пенсійне посвідчення, необхідно подати заяву будь-яким із трьох способів:
  • через територіальний орган Пенсійного фонду України за місцезнаходженням особи як одержувача пенсії;
  • через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Про пенсійне забезпечення». Для цього необхідно авторизуватись на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.Підпис» або ВаnkID;
  • через мобільний додаток «Пенсійний фонд», натиснувши «У ПФУ» — «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.