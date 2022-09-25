Пенсії в Україні: як відновити пенсійне посвідчення — Finance.ua

Пенсії в Україні: як відновити пенсійне посвідчення Вчора 19:35 — Особисті фінанси

Пенсії в Україні: як відновити пенсійне посвідчення

Через війну, яку розв’язала росія, багато українців змушені поспіхом залишати свої домівки, рятуючи себе та близьких. Часто під час евакуації люди втрачають важливі документи.

У Пенсійному Фонді України розповіли, як можна відновити пенсійне посвідчення, пишуть «Сільські вісті».

Пенсійне посвідчення можуть замінити у разі втрати або якщо документ став непридатним для використання, або ж людині призначили інший вид пенсії.

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У будь-якому випадку, щоб відновити пенсійне посвідчення, необхідно подати заяву будь-яким із трьох способів:

через територіальний орган Пенсійного фонду України за місцезнаходженням особи як одержувача пенсії;

через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Про пенсійне забезпечення». Для цього необхідно авторизуватись на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.Підпис» або ВаnkID;

через мобільний додаток «Пенсійний фонд», натиснувши «У ПФУ» — «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

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