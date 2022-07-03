Украинская пенсия за границей: как ее получать и кто на нее имеет право — Finance.ua
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Украинская пенсия за границей: как ее получать и кто на нее имеет право

Личные финансы
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В 2022 году на пенсию по возрасту имеют право украинцы, которым 60 лет и у которых имеется страховой стаж не менее 29 лет.
При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позже (например, если лицо будет работать и приобретет необходимые 29 лет страхового стажа) или в 2025 году по достижении возраста 63 года при наличии страхового стажа не менее 22 лет, объясняют в ПФУ.
Чтобы начать получать пенсию, пенсионер должен подать заявление о назначении пенсии и необходимые документы. Это можно сделать как физически, так и в электронном виде через веб-портал электронных услуг Фонда (portal.pfu.gov.ua) с использованием квалифицированной электронной подписи.
Перечень основных документов, подаваемых для назначения пенсии:
  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.п.);
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000 (по желанию пенсионера);
  • документы, удостоверяющие особый статус лица (при наличии).

Способы получения пенсии

Украинцы могут получать пенсию двумя способами: через банковскую карту и через почтовое отделение.

​Через банковскую карту

В случае начисления выплат на карту, деньги будут поступать на счет и будут конвертироваться в местную валюту по курсу банка, выдавшего карту. Таким образом у пенсионера нет проблем с получением выплат и он сможет снимать без проблем наличные деньги и рассчитываться в магазинах.
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Через почтовое отделение

Если вы получали выплаты по почте, то определенные трудности с получением выплат все-таки могут возникнуть. Дело в том, что механизма доставки пенсии за границу не существует и они осуществляются только в пределах Украины. Все зависит от срока вашего отсутствия.
Следовательно, если пенсионер не получал пенсию в почтовом отделении в течение 6 месяцев подряд, то ее выплата будет приостановлена. Возобновить выплату пенсии можно через обращение такого лица в органы ФПУ. Поэтому здесь у пенсионера есть два пути:
  1. Вернуться в Украину до 6 месяцев после выезда и получить деньги за половину года;
  2. Изменить способ получения пенсии, чтобы перерасчет шел на карту, это можно сделать, кстати, в электронном формате.

Как изменить способ начисления пенсии

Чтобы изменить способ начисления пенсии, например из почтового отделения на банковскую карту, нужно подать соответствующее заявление. Ее можно отправить в электронном формате через веб-портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua или лично в орган ПФУ. Для этого следует иметь паспорт, идентификационный код и банковскую справку с реквизитами.
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По материалам:
Телеканал 24
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