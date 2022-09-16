У Мінсоцполітики повідомили, які категорії пенсіонерв отримають доплату у жовтні — Finance.ua

У Мінсоцполітики повідомили, які категорії пенсіонерв отримають доплату у жовтні Вчора 19:01 — Казна та Політика

У Мінсоцполітики повідомили, які категорії пенсіонерв отримають доплату у жовтні

З жовтня 1,7 млн пенсіонерів у віці 70-74 років отримають доплату до пенсії у розмірі 300 гривень.

Про це перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак повідомила в ефірі телемарафону.

«З жовтня цього року до програми підвищення доходу для осіб поважного віку, ініційованої Президентом, будуть включені 1 676 тис. пенсіонерів віком від 70 до 74 років, які мають розмір пенсії до 10 340 гривень. Таким особам виплата буде здійснюватись щомісяця у розмірі 300 гривень, так щоб загальна виплата не перевищувала розміру пенсійної виплати 10 340 гривень», — сказала вона.

Таким чином, за її словами, в цілому програма доплат до пенсії для людей віком від 70 років буде поширена на 4 млн пенсіонерів.

Крім того, з жовтня для осіб віком від 70 років, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), буде встановлена ​​мінімальна пенсійна виплата у розмірі 3 тис. гривень.

Якщо такі особи мають менший страховий стаж, то виплата становитиме не менше 2500 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, якщо страховий стаж становить 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Для людей віком від 80 років така виплата становитиме не менше ніж 2600 гривень.

Також з 1 жовтня у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 6 500 до 6 700 гривень збільшиться розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж, — мінімальний розмір пенсії для такої категорії пенсіонерів буде становитиме 40% від мінімальної зарплати, тобто 2 680 гривень.

Марчак сказала, що у 2023 році планується індексація пенсій із березня.

Довідка Finance.ua:

якщо людина має право на два види пенсії, вона може обрати більшу. Наприклад, з пенсії за віком можна перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини За матеріалами:

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