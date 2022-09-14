Деякі українці отримають пенсії одразу за п'ять місяців: кого це стосуватиметься — Finance.ua

Деякі українці отримають пенсії одразу за п'ять місяців: кого це стосуватиметься Вчора 12:19 — Особисті фінанси

Деякі українці отримають пенсії одразу за п'ять місяців: кого це стосуватиметься

Разом з українськими військами і з державним прапором України на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. У регіонах Харківської області, які були звільнені від російських загарбників, почнуть видавати людям пенсії одразу за 5 місяців.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у зверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.

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Як приклад — у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", — наголосив президент.

Також український лідер зазначив, що стабілізаційні заходи завершені у районах загальною площею понад чотири тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій самій звільненій території стабілізація триває.

Довідка Finance.ua:

зазначається, що пересувні відділення почали розвозити пенсії з понеділка-вівторка (12-13 вересня). На етапі вирішення також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки, але й вони найближчим часом будуть усунуті. Тому пенсійні виплати отримають всі;

до слова, Пенсійний фонд України пояснив, чи будуть громадяни отримувати пенсію у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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