Як самостійно змінити реквізити для отримання пенсії — Finance.ua
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Як самостійно змінити реквізити для отримання пенсії

Особисті фінанси
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Як самостійно змінити реквізити для отримання пенсії
Як самостійно змінити реквізити для отримання пенсії
Якщо пенсіонер поміняв адрес проживання та бажає отримувати пенсію готівкою у відділенні «Укрпошти», або в разі зміни банківських реквізитів, він може сповістити про нові дані ПФУ та зробити це дистанційно.
Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для зміни виплатних реквізитів потрібно:
  • Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу.
  • У розділі «Пенсіонерам», розташованому в боковій панелі ліворуч, обрати «Внесення змін до електронної пенсійної справи» — «Заява на зміну виплатних реквізитів».
  • Заповнити всі поля заяви та додати скан-копії необхідних документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку).
  • Надати згоду на передачу та обробку персональних даних.
  • Сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до ПФУ.
Після повідомлення таким чином оновлені дані мають бути прийняті, і виплати перенаправлені за новими реквізитами.

Довідка Finance.ua:

  • пенсії на звільнених територіях будуть виплачені невідкладно. Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка (12-13 вересня). На етапі вирішення також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки, але й вони найближчим часом будуть усунуті. Тому пенсійні виплати отримають всі;
  • внутрішньо переміщені особи, які подали заявку на грошові виплати через «Дію» та не отримали їх, можуть вдруге звернутися по допомогу — але вже в органи з питань соціального захисту.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
ТСН
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