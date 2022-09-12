Коли почнуть виплачувати пенсію на деокупованих територіях Харківщини — Finance.ua

Коли почнуть виплачувати пенсію на деокупованих територіях Харківщини Вчора 15:18 — Особисті фінанси

Коли почнуть виплачувати пенсію на деокупованих територіях Харківщини

Українські захисники вже деокупували чимало населених пунктів Харківщини. Тому тепер пенсії на звільнених територіях будуть виплачені невідкладно.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції України.

Що буде с пенсіями на звільнених територіях

Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка (12-13 вересня — 24 канал). На етапі вирішення також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки, але й вони найближчим часом будуть усунуті. Тому пенсійні виплати отримають всі.

Зазначимо, що Координаційний штаб з питань деокупованих територій закликав мешканців звільнених населених пунктів не поспішати з поверненням додому. Оскільки насамперед їх мають перевірити фахівці та відновити всі системи життєзабезпечення.

Як поновити пенсійні виплати

Українці мають право поновити пенсійні виплати у повному обсязі, після того, як покинули тимчасово окуповану територію. У коментарі 24 каналу Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Чудовський та партнери» розповів, що для цього потрібно:

зареєструватись як ВПО (внутрішньопереміщена особа),

звернутись до Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Читайте також В ПФУ відзвітували, як виплачуються пенсії за вересень

Для отримання пенсії внутрішньо переміщеній особі необхідно зареєструватися та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка дозволить, зокрема, переоформити соціальні виплати та пенсію, пояснила 24 каналу Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об’єднання Legal Strategy.

Як подати заяву про взяття на облік ВПО в електронній формі

За допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) подати заявку. Далі звернутись до центру адміністративних послуг за місцем перебування, аби отримати довідку в паперовій формі. З цією довідкою звернутись в управління ПФУ в районі фактичного місця проживання для відновлення пенсійних виплат.

Як подати заяву про взяття на облік ВПО особисто

Звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. Також заявнику необхідно надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.