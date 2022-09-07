В ПФУ відзвітували, як виплачуються пенсії за вересень — Finance.ua

В ПФУ відзвітували, як виплачуються пенсії за вересень Вчора 14:06

Станом на 06 вересня на пенсійні виплати спрямовано 18,5 млрд грн, в тому числі 5,5 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 13 млрд грн — через уповноважені банки.

Про це повідомили в ПФУ.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 05 вересня доставлено 12,1 % профінансованих сум.

У вересні надано 139 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 06 вересня — 38 тисяч.

Нагадаємо, щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою.

Довідка Finance.ua:

Пенсіонери за кордоном можуть відкрити картку для виплат дистанційно.

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