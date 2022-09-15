Міністр пояснила, що буде з пенсіями в Україні через "воєнний" держбюджет — Finance.ua

Міністр пояснила, що буде з пенсіями в Україні через "воєнний" держбюджет Вчора 16:03 — Казна та Політика

Уряд планує скоротити витрати на Мінсоцполітики — наступного року бюджет відомства буде скорочено на 20 млрд грн. Зміни зафіксовано у проекті бюджету на 2023 рік.

Як йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1», скорочення бюджету Мінсоцполітики планується за рахунок зменшення дотацій Пенсійного фонду. Тож міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що ж буде з пенсіями.

Вона наголосила, що бюджет на 2023 рік — військовий, половина видатків йтиме на оборону. Разом з тим, практично 35% бюджету — видатки на соціальну сферу. Та, незважаючи на це, пенсії ніхто не зменшуватиме.

«Пенсії точно не зменшаться, це не закладено в бюджет. Закладено збільшення росту власних доходів Пенсійного фонду, ми розраховуємо на їхнє збільшення... Жодні пенсійні виплати не зменшаться. Вони трохи зростуть через те, що у грудні буде підвищено прожитковий мінімум», — наголосила міністр.

За її словами, повна індексація пенсій запланована у березні, ближче до цього терміну буде зроблено розрахунок, враховуючи інфляцію.

Також Жолнович наголосила, що виплати для українських пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон, отримали статус шукача притулку, від України не припиняються.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд заклав на пенсії 233 мільярдів гривень. Їх виплата передбачається в повному обсязі, й бюджет Пенсійного фонду зросте на 70 мільярдів гривень.

Марченко також додав, що у 2023 році передбачена індексація пенсій.

«Передбачаються кошти на індексацію пенсій. Я не готовий сказати ритмічність, як це буде здійснюватися, — рішення буде ухвалюватися у лютому-березні наступного року», — пояснив він.

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УНІАН За матеріалами:

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