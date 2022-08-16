Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали відповідь — Finance.ua

Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали відповідь Вчора 09:18 — Казна та Політика

Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали відповідь, www.freepik.com

На 2022 рік планове підвищення пенсій закладене у бюджет і відбудеться — на цьому неодноразово наголошували в уряді. Але відкритим залишається питання, чи варто очікувати на нього, зокрема на індексацію наступного року — після значного падіння економіки, спричиненого розв’язаною росіянами проти України війною? Міністр фінансів України Сергій Марченко заспокоює — така індексація буде. Але її обсяги та механізми поки не визначені.

В інтерв’ю «РБК-Україна» він послався на те, що закон вимагає проведення індексації пенсійних виплат у березні. Проте, за словами Марченка, загалом її проведення будуть розглядати більш детально.

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«Якщо б не було війни, це питання навіть не обговорювалось би. Але оскільки у нас досить складний бюджет, складна ситуація... Я сподіваюсь, що ми знайдемо мудре рішення», — сказав він.

Марченко також анонсував перегляд та оптимізацію видатків у держбюджеті-2023. Його він назвав з одного боку складним, адже наразі складно оцінити чимало макропоказників та інших важливих нюансів, а з іншого — простим.

«Тому що ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і кошти на військову кампанію, на армію. Все», — сказав голова Мінфіну.

Ключовим завданням уряду він назвав знаходження коштів, щоб профінансувати дефіцит бюджету. За його словами, до цього будуть залучатися країни-партнери.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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