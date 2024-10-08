На какие налоговые льготы имеют право пенсионеры — Finance.ua

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На какие налоговые льготы имеют право пенсионеры

Личные финансы
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На какие налоговые льготы имеют право пенсионеры
На какие налоговые льготы имеют право пенсионеры
Государственная налоговая служба Украины напоминает, что физические лица — пенсионеры по возрасту имеют право на льготу по уплате земельного налога.
От уплаты земельного налога освобождаются:
  • инвалиды I и II группы,
  • пенсионеры по возрасту,
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 г. № 3551 «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.
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Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:
  • для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.
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В соответствии с Законом № 1058 назначается пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности или пенсия в связи с потерей кормильца (ч.И ст. 9 Закона № 1058). Законом № 1058 определено, что лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Кто может получить доплату к пенсии

До достижения 60-летнего возраста право на пенсию по возрасту имеют женщины 1961 года рождения и старше после достижения ими возраста указанного в абз. II ст. 26 Закона № 1058. Кроме того, Законом Украины от 5 ноября 1991 г. № 1788 «О пенсионном обеспечении» определены физические лица, имеющие право на пенсию по возрасту на льготных условиях.
Таким образом, физические лица — пенсионеры имеют право на льготу по уплате земельного налога, если они являются пенсионерами по возрасту. При этом физическое лицо для получения льготы по уплате земельного налога должно подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка заявление произвольной формы о предоставлении льготы и документы, удостоверяющие его право на льготу (пенсионное удостоверение по возрасту).
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Напомним, украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственное социальное пособие. Это пособие назначается в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты и не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 2361 грн.

Справка Finance.ua:

  • В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий. Планируется засчитывать баллы за количество лет страхового стажа и размер зарплаты.
  • В Украине в начале 2024 года существенно увеличился размер максимальной пенсии. Известно, стоит ли ожидать пересмотра таких выплат.
Как же разобраться, какой банк лучше? Finance.ua подготовил выборку из нескольких популярных карт для пенсионеров с описанием всех их сильных и слабых сторон. Каждый найдет здесь то, что ему больше нравится.

Банковские карты для пенсионеров

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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