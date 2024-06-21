В Украине некоторые пенсионеры будут получать выплаты от ООН до конца года — Finance.ua

В Украине некоторые пенсионеры будут получать выплаты от ООН до конца года Сегодня 20:01 — Личные финансы

В Украине некоторые пенсионеры будут получать выплаты от ООН до конца года

Дополнительная выплата от ВПП ООН пенсионерам, живущим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии, будет продлена до конца 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Благодаря щедрости наших доноров, мы рады продлить нашу денежную поддержку пенсионерам до конца года и продолжать дополнять государственную социальную помощь для наиболее незащищенных слоев населения», — сказала Марианна Ворд, и.о. директора ВПП ООН в Украине.

О проекте

В августе 2023 г. Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) инициировали совместный проект, цель которого — объединить усилия по оказанию украинским гражданам денежной поддержки от международных гуманитарных организаций. В частности, поддержать пенсионеров, которые проживают в зоне боевых действий, получают низкую пенсию и не получают других денежных пособий от международных организаций.

С августа 2023 г. такой помощью охвачено более 421 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Совокупный объем такой поддержки от ВПП ООН — уже более 1,68 млрд грн.

В настоящее время программа финансируется ВПП за средства Германии, Норвегии, Финляндии, Европейского союза и частных доноров.

Кто может получить помощь

менее 3250 грн и проживают на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсиюи проживают на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом № 309) и не получали после 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутриперемещенным лицам.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда информации. А выплата производится либо на банковскую карту, либо через отделение Укрпочты (для пенсионеров, получающих пенсию через АО «Укрпочта»)

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