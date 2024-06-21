В Украине некоторые пенсионеры будут получать выплаты от ООН до конца года — Finance.ua

В Украине некоторые пенсионеры будут получать выплаты от ООН до конца года
Дополнительная выплата от ВПП ООН пенсионерам, живущим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии, будет продлена до конца 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Благодаря щедрости наших доноров, мы рады продлить нашу денежную поддержку пенсионерам до конца года и продолжать дополнять государственную социальную помощь для наиболее незащищенных слоев населения», — сказала Марианна Ворд, и.о. директора ВПП ООН в Украине.
О проекте
В августе 2023 г. Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) инициировали совместный проект, цель которого — объединить усилия по оказанию украинским гражданам денежной поддержки от международных гуманитарных организаций. В частности, поддержать пенсионеров, которые проживают в зоне боевых действий, получают низкую пенсию и не получают других денежных пособий от международных организаций.
С августа 2023 г. такой помощью охвачено более 421 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Совокупный объем такой поддержки от ВПП ООН — уже более 1,68 млрд грн.
В настоящее время программа финансируется ВПП за средства Германии, Норвегии, Финляндии, Европейского союза и частных доноров.
Кто может получить помощь
Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3250 грн и проживают на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом № 309) и не получали после 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутриперемещенным лицам.
Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда информации. А выплата производится либо на банковскую карту, либо через отделение Укрпочты (для пенсионеров, получающих пенсию через АО «Укрпочта»)
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