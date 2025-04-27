На чем ездят госслужащие, ответственные за развитие дорог в Украине (инфографика) — Finance.ua

На чем ездят госслужащие, ответственные за развитие дорог в Украине (инфографика) Сегодня 18:15

На чем ездят госслужащие, ответственные за развитие дорог в Украине (инфографика)

«Слово и дело» проанализировало декларации украинских чиновников, ответственных за развитие инфраструктуры, в частности дорожной, и выявило разнообразие автопарка — от бюджетных моделей до премиальных автомобилей.

У вице-премьера — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы нет собственного автомобиля. Личный транспорт есть у его супруги.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин задекларировал Hyundai Santa FE 2022 года выпуска (приобретенный в том же году) стоимостью 1,7 млн ​​гривен.

Самый дорогой автомобиль у главы Службы развития инфраструктуры Ровенской области Алексея Вострикова: он задекларировал Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью 2 млн 022,1 тысячи гривен.

Три автомобиля задекларировал руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры в Донецкой области Дмитрий Тютюнник: Mitsubishi Outlander 2021 года (стоимость 915 тысяч гривен), Bajaj Avenger 220 2019 года (52 тысячи гривен) и Кіа Optima 2012 года (242,3 тысяч гривен). Автомобили появились в его собственности в 2021, 2020 и 2013 годах соответственно.

Руководитель службы в Винницкой области Игорь Жебелев ездит на Renault Kangoo 2018 выпуска. Автомобиль приобретен в 2022 году, указанная стоимость — 600 тысяч гривен.

Председатель службы в Тернопольской области Николай Довгошия задекларировал Audi 100 1987 года выпуска (право собственности с 2010 года) и Audi A6 2013 года (принадлежит жене).

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Глава Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской и Луганской областях Олег Кравцов с 2022 года владеет Mini Cooper 2013 года выпуска (30 тысяч гривен).

На Kia Mohave 2011 стоимостью 360 тысяч гривен ездит Олег Береза, который отвечает за развитие инфраструктуры во Львовской области.

Руководитель службы в Житомирской области Дмитрий Любименко задекларировал Peugeot 207 Sw 2008 выпуска (в собственности с 2021 года, указанная стоимость — 48 тысяч гривен).

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Игорь Фартушок и Инна Внукова, которые руководят службами развития инфраструктуры в Закарпатской и Запорожской областях, ездят на Volkswagen Passat 2016 и 2017 годов выпуска соответственно (указанная стоимость — 360 тысяч и 50 тысяч гривен).

Игорь Вишневский (служба Кировоградской области) бесплатно пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска.

Александр Антощук (служба в Николаевской области) ездит на Mitsubishi Pajero Sport 2019 за 950 тысяч гривен, Андрей Донченко (Одесская область) — на Dodge Challenger 2017 за 288,3 тысяч, Дмитрий Обухов (Сумская область) — на Toyota Avensis 2012 за 2

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Нет собственного автомобиля у руководителей службы развития инфраструктуры в Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Игорь Гах, отвечающий за развитие инфраструктуры в Черновицкой области, пользуется автомобилем Volkswagen Passat 2015 года выпуска. Роман Смияненко (Черниговская область) бесплатно пользуется Audi Q5 2019 года.

В декларации главы службы в Черкасской области Руслана Левченко указано, что он с 2016 года владеет КАвЗ 685 1985 года выпуска.

Слово і Діло По материалам:

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