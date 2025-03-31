Всемирный банк выделит Украине $432 млн на дороги и транспорт — Finance.ua

Всемирный банк выделит Украине $432 млн на дороги и транспорт Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Всемирный банк выделит Украине $432 млн на дороги и транспорт

Совет директоров Всемирного банка одобрил проект «Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды (DRIVE)» на $432 млн. Он направлен на укрепление национальной дорожной сети и повышение эффективности транспортного сектора Украины.

Финансирование проекта Drive состоит из нескольких источников: кредита $212 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), поддержанного Японией, займа $210 млн от Специальной программы для восстановления Украины и Молдовы (SPUR) и гранта $10 млн из Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF). Ответственным за реализацию проекта определено Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Проект имеет три основных направления:

Первый — поддержка национальной сети дорог, на что выделено $270,48 млн. Денежные средства пойдут на ремонт дорог и мостов, их содержание и капитальные работы. Также предусмотрено $90 млн на реформирование автомобильных дорог и транспортной отрасли.

Второе направление, на которое предусмотрено $39 млн, касается содержания государственных дорог. В частности, это установка аварийных модульных мостов и внедрение климатически адаптированных решений для сохранения транспортной инфраструктуры.

Третий компонент — техническая помощь и управление проектом. Он включает разработку новых проектов и их реализацию, в частности, при поддержке гранта URTF на $9 млн, а также обеспечение эффективного управления проектом за $1 млн.

Всемирный банк подчеркнул, что Drive согласовывается с другими инициативами финансового учреждения и Международной финансовой корпорации (IFC), такими как RDNA4 и предстоящие исследования по финансированию дорожного сектора и развитию концессионных дорог в Украине.

Drive дополняет уже действующий проект «Восстановление основной логистической инфраструктуры и подключение к сети (RELINC)», в рамках которого поставлены модульные дорожные мосты и изготовлено 200 вагонов-платформ для наращивания грузоперевозок и экспортного потенциала «Укрзализныци».

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