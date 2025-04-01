Кабмин распространил «Контракт 18−24» на Нацгвардию и пограничников — Finance.ua

Кабмин распространил «Контракт 18−24» на Нацгвардию и пограничников Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Кабмин распространил «Контракт 18−24» на Нацгвардию и пограничников

Кабинет Министров распространил проект «Контракт 18−24» на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабмин внес изменения в постановление № 153 от 11 февраля «О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения».

«Распространено действие эксперимента на Национальную гвардию Украины и Государственную пограничную службу Украины», — сообщил он.

Также включено в основания выплаты единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях, участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий на временно оккупированных территориях Украины, территории между позициями сил обороны и позициями войск государств-агрессора, на территории государства агрессора.

Установлено, что перечень штатных должностей, где проходят военную службу граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, утверждается Генеральным штабом Вооруженных Сил, Главным управлением Национальной гвардии и Администрацией Государственной пограничной службы по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил.

Мельничук также сообщил, что упрощена процедура прохождения медицинского осмотра гражданами Украины, в частности врача-психиатра.

Справка Finance.ua:

Министерство обороны Украины официально начало проект «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев 18−24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год;



кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра у действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату проведения медосмотра;



добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие контракт или проходящие службу по призыву в ВСУ, имеют возможность учиться, не прерывая военную службу.

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