Кабмин распространил «Контракт 18−24» на Нацгвардию и пограничников — Finance.ua
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Кабмин распространил «Контракт 18−24» на Нацгвардию и пограничников

Казна и Политика
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Кабмин распространил «Контракт 18−24» на Нацгвардию и пограничников
Кабмин распространил «Контракт 18−24» на Нацгвардию и пограничников
Кабинет Министров распространил проект «Контракт 18−24» на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, Кабмин внес изменения в постановление № 153 от 11 февраля «О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения».
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«Распространено действие эксперимента на Национальную гвардию Украины и Государственную пограничную службу Украины», — сообщил он.
Также включено в основания выплаты единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях, участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий на временно оккупированных территориях Украины, территории между позициями сил обороны и позициями войск государств-агрессора, на территории государства агрессора.
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Установлено, что перечень штатных должностей, где проходят военную службу граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, утверждается Генеральным штабом Вооруженных Сил, Главным управлением Национальной гвардии и Администрацией Государственной пограничной службы по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил.
Мельничук также сообщил, что упрощена процедура прохождения медицинского осмотра гражданами Украины, в частности врача-психиатра.

Справка Finance.ua:

  • Министерство обороны Украины официально начало проект «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев 18−24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год;
  • кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра у действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату проведения медосмотра;
  • добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие контракт или проходящие службу по призыву в ВСУ, имеют возможность учиться, не прерывая военную службу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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