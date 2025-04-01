Германия передает €130 миллионов гуманитарной помощи Украине — Finance.ua

Германия передает €130 миллионов гуманитарной помощи Украине Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Германия передает €130 миллионов гуманитарной помощи Украине

Германия передает €130 миллионов гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 1 апреля приехала в Украину с необъявленным визитом. Она подчеркнула, что сейчас Европе важно показать, что «Украину поддерживают больше, чем когда-либо».

«В связи с тупиком в отношениях между США и россией абсолютно необходимо, чтобы мы показали, что Европа стоит на стороне Украины и поддерживает ее сейчас больше, чем когда-либо раньше», — прокомментировала Бербок.

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Бербок подчеркнула, что Украина стремится к миру. Между тем лидер россии владимир путин тянет время, не хочет мира и продолжает захватническую войну россии, нарушая международное право. Он симулирует готовность к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своих целей, поэтому на предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО будут говорить о том, чтобы не поддаваться на его промедления. В этом также хотят убедить и США.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство экономики и защиты климата ФРГ выделяет на ремонт украинской энергоинфраструктуры дополнительно более 7 млн евро.

theБабель По материалам:

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