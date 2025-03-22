Германия одобрила выделение дополнительной военной помощи Украине — Finance.ua
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Германия одобрила выделение дополнительной военной помощи Украине

Казна и Политика
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Германия одобрила выделение дополнительной военной помощи Украине
Германия одобрила выделение дополнительной военной помощи Украине
Бюджетный комитет Бундестага, нижней палаты парламента Германии, одобрил выделение €3 млрд дополнительной военной помощи Украине в 2025 году и еще €8,3 млрд в период с 2026 по 2029 годы.
Об этом пишет DW.
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Пакет на сумму €3 млрд предоставляется в дополнение к €4 млрд военной помощи Украине, уже запланированных в бюджете на 2025 год.
Выделение дополнительных средств было приостановлено на несколько месяцев на фоне разногласий, которые в конце концов привели к распаду уходящего в отставку коалиционного правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем.
Окончательное одобрение верхней палатой немецкого парламента нового крупного пакета расходов, также смягчившего жесткие долговые правила страны по расходам на оборону, стало ключевым фактором для того, чтобы Германия смогла предоставить дополнительное финансирование.
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Министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия передаст Украине системы ПВО Iris-T, управляемые ракеты, радары, беспилотники, боевые машины и легкое вооружение.
По материалам:
theБабель
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