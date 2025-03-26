Украине нужно построить скоростные дороги для сообщения с европейскими автомагистралями — Минфин — Finance.ua
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Украине нужно построить скоростные дороги для сообщения с европейскими автомагистралями — Минфин

Казна и Политика
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Украине нужно построить скоростные дороги для сообщения с европейскими автомагистралями — Минфин
Украине нужно построить скоростные дороги для сообщения с европейскими автомагистралями — Минфин
Украине следует активизировать работу в направлении строительства скоростных дорог, которые соединят страну с дорогами до украинской границы, строящимися на стороне Евросоюза, в частности на польской границе.
Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава на конференции «Логистика как драйвер экономического роста», организованной аналитическим центром «We Build Ukraine».
«Нам нужно активизировать работу, чтобы скоростные дороги из Польши не останавливались на украинской границе, а шли в ближайшие областные центры, соединялись с сетью скоростных автомобильных дорог Украины», — сказал Кава.
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Он напомнил, что с польской стороны к украинской границе подходит автомагистраль А4 (главная польская автотрасса, проходящая с запада на восток страны от немецкого Герлица до МАПП «Краковец-Корчева»), а также автомагистраль S12.
«Похожая ситуация у нас с Венгрией. Еще 20 лет назад венгерская сторона остановила строительство автомобильной дороги М3 в 20 километрах от украинской границы, потому что не могли определить, где же будет построен новый пункт пропуска. В настоящее время процесс активизирован. Полностью подготовлена ​​проектная документация строительства скоростной дороги от Мукачево до нового пункта пропуска на украинско-венгерской границе „Дыйда“. И с венгерской стороны также строительные работы в этом направлении начались», — сказал Кава.
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По его словам, еще один проект, который позволит соединить Украину с румынской сетью скоростных дорог — соединение с автобаном А7 (молдавская автомагистраль — от румынского города Плоешти до города Сирет на границе с Украиной. — Ред.).
«Еще один проект, который также позволит соединить Украину с румынской скоростной сетью автобан А7, который идет от Бухареста до города Сучава и далее до пункта пропуска с Украиной. Мы уже начали подготовку проектной документации, чтобы продлить эту дорогу до Черновцов, а в будущем, надеюсь, она пойдет дальше и до Хмельницкого», — сказал он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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