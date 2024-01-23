Украина предложила Польше построить автобан Краковец — Ровно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина предложила Польше построить автобан Краковец — Ровно

Казна и Политика
73
Украина предложила Польше построить автобан Краковец — Ровно
Украина предложила Польше построить автобан Краковец — Ровно
Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Польше построить на условиях концессии автобан, который будет соединять Краковец и Ровно.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с премьером Польши Дональдом Туском.
По словам Шмыгаля, польский премьер получил предложение рассмотреть возможность участия польской стороны в строительстве автобана Краковец — Львов — Броды — Ровно, который должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4.
Читайте также
Данная автомагистраль, в свою очередь, является продолжением и частью панъевропейского коридора E40.
Украинский премьер добавил, что такой проект мог бы стать историей общего успеха Украины и Польши. Кроме того, украинская сторона предлагает Польше дополнительно построить еще 4 пункта пропуска на границе, что позволит увеличить их количество до 18.
Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец — Львов и расширения инфраструктуры западной границы Украины.

Справка Finance.ua:

  • до полномасштабной войны планировалось, что первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить в 2022 году;
  • он должен был быть протяженностью около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо снизится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога была рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта — в три этапа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.