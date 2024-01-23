Украина предложила Польше построить автобан Краковец — Ровно Сегодня 10:25 — Казна и Политика

Украина предложила Польше построить автобан Краковец — Ровно

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Польше построить на условиях концессии автобан, который будет соединять Краковец и Ровно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с премьером Польши Дональдом Туском.

По словам Шмыгаля, польский премьер получил предложение рассмотреть возможность участия польской стороны в строительстве автобана Краковец — Львов — Броды — Ровно, который должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4.

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Данная автомагистраль, в свою очередь, является продолжением и частью панъевропейского коридора E40.

Украинский премьер добавил, что такой проект мог бы стать историей общего успеха Украины и Польши. Кроме того, украинская сторона предлагает Польше дополнительно построить еще 4 пункта пропуска на границе, что позволит увеличить их количество до 18.

Ранее сообщалось , что Европейский инвестиционный банк рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец — Львов и расширения инфраструктуры западной границы Украины.

Справка Finance.ua:

до полномасштабной войны планировалось, что первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить в 2022 году;

он должен был быть протяженностью около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо снизится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога была рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта — в три этапа.

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Економічна Правда По материалам:

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