Украина предложила Польше построить автобан Краковец — Ровно
Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Польше построить на условиях концессии автобан, который будет соединять Краковец и Ровно.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с премьером Польши Дональдом Туском.
По словам Шмыгаля, польский премьер получил предложение рассмотреть возможность участия польской стороны в строительстве автобана Краковец — Львов — Броды — Ровно, который должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4.
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Данная автомагистраль, в свою очередь, является продолжением и частью панъевропейского коридора E40.
Украинский премьер добавил, что такой проект мог бы стать историей общего успеха Украины и Польши. Кроме того, украинская сторона предлагает Польше дополнительно построить еще 4 пункта пропуска на границе, что позволит увеличить их количество до 18.
Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец — Львов и расширения инфраструктуры западной границы Украины.
Справка Finance.ua:
- до полномасштабной войны планировалось, что первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить в 2022 году;
- он должен был быть протяженностью около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо снизится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога была рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта — в три этапа.
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