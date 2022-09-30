ЄІБ може профінансувати перший концесійний автобан в Україні — Finance.ua

ЄІБ може профінансувати перший концесійний автобан в Україні Вчора 10:13 — Казна та Політика

ЄІБ може профінансувати перший концесійний автобан в Україні

Європейський інвестиційний банк розгляне питання фінансування та завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець — Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.

Про це повідомив у Telegram прем’єр Денис Шмигаль після зустрічі із віцепрезиденткою ЄІБ Терезою Червінською та командою банку.

«Обговорили посилення співпраці та допомогу Україні. Подякував за виділення 1,59 млрд євро. Перший транш уже надійшов цього місяця», — написав Шмигаль.

За словами Червінської, другий транш у розмірі більш ніж 550 млн євро надійде за запитом уряду України вже найближчим часом.

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«Зазначені кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни», — додав прем’єр.

«Розраховуємо, що ЄІБ виконуватиме одну з провідних ролей у масштабній повоєнній відбудові, відновленні економіки та інфраструктури України. Торкнулися також проєктів розвитку. Зокрема, ЄІБ розгляне питання фінансування та завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець — Львів та розширення інфраструктури західного кордону України», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна отримала перші виплати в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб від групи Європейського інвестиційного банку.

Довідка Finance.ua:

до повномасштабної війни планувалось, що перший в Україні автобан від Краковця до Бродів та Рівного почнуть будувати у 2022 році;

він повинен був бути протяжністю близько 280 км, а час проходження маршруту прогнозовано зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин. Дорога була розрахована на швидкість 130 км/год, а реалізація проєкту — в три етапи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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