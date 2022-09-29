На відбудову тільки дорожньої галузі по всій Україні треба 970 млрд гривень - Укравтодор — Finance.ua
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На відбудову тільки дорожньої галузі по всій Україні треба 970 млрд гривень - Укравтодор

Казна та Політика
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На відбудову тільки дорожньої галузі по всій Україні треба 970 млрд гривень - Укравтодор
На відбудову тільки дорожньої галузі по всій Україні треба 970 млрд гривень - Укравтодор
На Житомирщині збитки від пошкодження доріг, руйнування мостів, та іншої дорожньої інфраструктури складають 527,4 млн доларів. Зруйновано 35 км доріг державного значення та 5 штучних споруд загальною протяжністю 298 метрів. Також пошкоджено міжнародний аеропорт «Житомир» і аеродром військового призначення. 82 будівлі залізниці, понад кілометр колій та 2 мости.
Про це повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко під час «Форуму відновлення» у Житомирській області.
Усього ж, за даними «Укравтодору», на відбудову тільки дорожньої галузі по всій Україні знадобиться щонайменше 970 млрд грн.
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Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко під час форуму повідомив, що 12 тисяч жителів області втратили житло, але відновлення відбувається постійно. 200 млн грн для відновлення області виділено з резервного фонду. 770 об’єктів інфраструктури вже відновлено. Наразі в пріоритеті школи, медичні та соціальні об’єкти.
«Область веде перемовини з Португалією, яка робить акцент на відбудові освітніх закладів. Але окрема подяка Естонії. Міст дасть змогу повернути в Малин інвестиційне життя. І окрема подяка за початок будівництво дитячого садка в Овручі», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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