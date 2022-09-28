Поки триває війна: Естонія починає інвестувати у відновлення Житомирщини — Finance.ua
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Поки триває війна: Естонія починає інвестувати у відновлення Житомирщини

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Поки триває війна: Естонія починає інвестувати у відновлення Житомирщини
Автомобільний міст у місті Малин Житомирської області стане одним з перших об’єктів зруйнованої війною української інфраструктури, який відбудують за участю іноземного інвестора. Внесок Естонії в проєкт становить близько 1 млн євро. Проте, як повідомляють в Укравтодорі, відновлення зруйнованої інфраструктури Житомирщини потребуватиме $563 млн.
У березні 2022 року Житомирщина і, зокрема, місто Малин, зазнали чисельних авіаційних і ракетних ударів. Під час одного з них ворожі ракети зруйнували автомобільний міст через річку Іршу, що до сьогодні суттєво ускладнює сполучення між двома частинами Малина.
Міст у Малині планували оновити ще до війни на початку 2022 року у межах президентської програми «Велике будівництво». Тоді на його реконструкцію розраховували витратити близько 65 млн грн. Проте, після влучання російських ракет вартість робіт суттєво зросла і постало питання пошуку додаткових інвестицій.
Еквівалент 1 млн євро (близько 35,4 млн грн), який надає на відновлення мосту у місті Малин Естонія, компенсує брак коштів на реалізацію проєкту.
Сміливе рішення Естонії розпочати інвестиції в розбудову інфраструктури одного з регіонів України ще до закінчення війни створює важливий, показовий прецедент для світової спільноти. І саме на Житомирщині 27 вересня 2022 року відбувся перший форум з відновлення, організований Міністерством інфраструктури України, Посольством Естонської Республіки в Україні й коаліцією Rise Ukraine.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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