Украина отсудила у китайского подрядчика $12 млн за невыполненный ремонт дорог в Полтавской и Хмельницкой областях — Finance.ua

Украина отсудила у китайского подрядчика $12 млн за невыполненный ремонт дорог в Полтавской и Хмельницкой областях Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Украина отсудила у китайского подрядчика $12 млн за невыполненный ремонт дорог в Полтавской и Хмельницкой областях

Украина через суд взыскала с недобросовестного китайского подрядчика Xinjiang Communications Construction Group почти 500 млн грн. Они произвели некачественный ремонт дороги на Полтавщине и Хмельнитчине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Компания должна была произвести ремонт нескольких участков дороги М-03 в Полтавской области общей протяженностью почти 84 км и 41-километровый участок дороги М-12 в Хмельницкой области. Оба контракта расторгли еще в 2018—2019 годах.

Работы на М-03 компания даже не начинала, а на М-12 выполнила всего 1% от запланированного.

Контракты предусматривали предоставление китайским подрядчиком двух гарантий выполнения в Bank of China на $3,3 млн и $5,2 млн, а также предоставление гарантии возврата авансового платежа по одному из контрактов на сумму $3,85 млн.

После расторжения контрактов Укравтодор обратился за гарантией, но Xinjiang подала заявление по обеспечению иска о якобы мошеннических действиях, заблокировав взыскание.

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Досудебное урегулирование не дало результатов, и Украина подала в суд.

В августе-декабре 2023 года суды первой и апелляционной инстанций в Урумче (административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая) вынесли решение в пользу Украины и устранили препятствия для возврата денег.

«17 января 2024 года денежные средства общим объемом почти полмиллиарда гривен в долларовом эквиваленте были перечислены Банком Китая на счет Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины и на счет Международного банка реконструкции и развития. Дело закрыто», — рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

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Новым подрядчиком на ремонт дороги М-12 в Хмельницкой области вместо Xinjiang позже выбрали турецкую Onur, она выиграла подряд на $54 млн. Контракт с Xinjiang был примерно на $15 млн дешевле.

Контракт Xinjiang на ремонт дороги М-03 в Полтавской области разделили между тремя подрядчиками: Onur, «Альтком» и «Ростдорстрой» (сейчас — RDS). Суммарно их услуги потянули на $91 млн, договор с китайцами был на $33 млн дешевле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

theБабель По материалам:

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