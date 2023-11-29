Стало известно, появятся ли в Украине платные дороги до конца войны — Finance.ua

Стало известно, появятся ли в Украине платные дороги до конца войны Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Стало известно, появятся ли в Украине платные дороги до конца войны

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что до завершения войны платные дороги в Украине не появятся.

Об этом он сказал в Харькове, отвечая на вопросы журналистов.

«Что касается платных дорог в Украине, я думаю, что пока идет война, это не та перспектива, которую нужно обсуждать. Вопросы платных дорог мы обсуждали еще до войны, есть зарегистрированные законопроекты», — сказал Найем.

Он добавил, что платные дороги и в будущем могут покрывать не всю страну.

Это отдельные дороги, которые имеют соответствующий коэффициент качества. И это касается не всех автомобильных транспортов, а только грузовых, и это тоже следует подчеркнуть. Но пока такой вариант не рассматривается, потому что мне трудно представить, как во время войны, когда едут грузы, в том числе военные грузы, делать платные дороги", — сказал Найем.

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Напомним, в начале 2018 года Верховная Рада одобрила законопроект № 6766 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог».

Летом 2020 года правительство утвердило максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам общего пользования, построенным на условиях концессии.

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Укрінформ По материалам:

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