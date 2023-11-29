Стало известно, появятся ли в Украине платные дороги до конца войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, появятся ли в Украине платные дороги до конца войны

Казна и Политика
53
Стало известно, появятся ли в Украине платные дороги до конца войны
Стало известно, появятся ли в Украине платные дороги до конца войны
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что до завершения войны платные дороги в Украине не появятся.
Об этом он сказал в Харькове, отвечая на вопросы журналистов.
«Что касается платных дорог в Украине, я думаю, что пока идет война, это не та перспектива, которую нужно обсуждать. Вопросы платных дорог мы обсуждали еще до войны, есть зарегистрированные законопроекты», — сказал Найем.
Читайте также
Он добавил, что платные дороги и в будущем могут покрывать не всю страну.
Это отдельные дороги, которые имеют соответствующий коэффициент качества. И это касается не всех автомобильных транспортов, а только грузовых, и это тоже следует подчеркнуть. Но пока такой вариант не рассматривается, потому что мне трудно представить, как во время войны, когда едут грузы, в том числе военные грузы, делать платные дороги", — сказал Найем.
Читайте также
Напомним, в начале 2018 года Верховная Рада одобрила законопроект № 6766 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог».
Летом 2020 года правительство утвердило максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам общего пользования, построенным на условиях концессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.