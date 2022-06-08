Платные дороги в Польше: стоимость, способы оплаты и штрафы — Finance.ua

Платные дороги в Польше: стоимость, способы оплаты и штрафы

Сегодня 09:43 — Личные финансы

Платные дороги в Польше: стоимость, способы оплаты и штрафы

В Польше, как и в любой другой стране, существуют платные автомагистрали. Эксперты рассказали о том, какие участки дорог в Польше платные, сколько необходимо платить и какие существуют способы оплаты.

Как обозначают платные дороги в Польше

Специальной маркировки они не имеют. Плату берут только за отдельные отрезки автобанов. Значит, в обозначении платных дорог есть буква «А». На данный момент такие участки присутствуют на дорогах А1, А2, А4. Причем таких отрезков может быть несколько.

На самих шоссе платные участки обозначены дорожными знаками:

Какие участки дорог платные:

A1 Gdansk — Torun

A2 Swiecko — Konin

A4 Katowice — Krakow

A2 Konin — Strykow

A4 Wroclaw — Gliwice

Сколько платить за пользование автомагистралью

A1 Gdansk — Torun. За проезд тут нужно заплатить в общей сложности 29,90 злотых. Доступные способы оплаты: на воротах, приложения AmberOne, Autopay, SkyCash.

A2 Swiecko — Konin. Проезд обойдется в 93 злотых. Общая длина участков составляет 252 км. Оплатить проезд можно только на воротах.

A4 Katowice — Krakow. Общая длина 61 км, а стоимость — 24 злотых. Оплата доступна как на воротах, так и через приложения.

A2 Konin — Strykow. Длина участка — 99 км, а стоимость проезда — 9,90 злотых. Доступные методы оплаты: приложение e-Toll Pl Bilet.

A4 Wroclaw — Gliwice. Общая длина участка — 162 км, а стоимость — 16,20 злотых. Оплата доступна через приложение e-Toll Pl Bilet, Autopay, mPay, Orlen Pay, Spark.

Про способы оплаты

Платежи на воротах. Когда вы видите, что приближаетесь к воротам на автостраде, вы можете остановиться перед ними и сделать соответствующую оплату наличными или картой.

Электронный билет e-Toll Pl Bilet. Этот билет необходимо приобретать, когда вы собираетесь путешествовать по официальным государственным автомагистралям А2 и А4. Для этого нужно зайти на сайт https://etoll.gov.pl/ua/, выбрать «купить электронный билет на автостраду» и далее следуйте инструкциям.

Мобильные приложения. Существует множество мобильных приложений, с помощью которых можно легко оплатить за проезд по автомагистралям. К ним относятся приложения, позволяющие покупать билеты на государственные участки автомагистралей А. В приложении Autopay вы сможете оплачивать как государственные, так и частные участки (за исключением А2 Свенцко-Конин). Оплатить проезд по автомагистрали А1 можно с помощью приложений AmberOne, SkyCash.

Кто освобождается от уплаты пошлины?

Транспортные средства, перевозящие гуманитарную помощь, освобождаются от уплаты дорожных сборов. Однако не забудьте сообщить о факте провоза такой помощи хотя бы за сутки до поездки. Для этого нужно отправить электронное письмо на адрес humanita raid@mi.gov.pl со следующими контактными данными (название организации, адрес, телефоны), количество транспортных средств с регистрационными номерами, страну, в которой зарегистрировано транспортное средство, и предполагаемый маршрут.

Штрафы за проезд без оплаты

Проезд по платному участку автомагистрали без действительного билета влечет за собой штраф в размере 500 злотых.

Сумма может быть уменьшена на 100 злотых, если оплата за штраф производится менее чем за 7 дней.

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