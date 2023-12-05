В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги (фото, опрос) — Finance.ua
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В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги (фото, опрос)

Казна и Политика
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В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги (фото, опрос)
В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги (фото, опрос)
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице открыли очередной участок Большой кольцевой дороги.
В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги (фото, опрос)
«Мы завершили строительство нового — уже третьего — участка Большой кольцевой дороги. Начали строить эти новые участки с 2016 года. Фактически это Северная объездная дорога столицы. Сегодня открыли новую часть Большой кольцевой от ул. Богатырской до Оболонского проспекта. Город взял на себя обязательство сделать подъездную дорогу к тоннелю под рекой Днепр. Который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину» — сказал он.
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По его словам, «туннель — это проект Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. И агентство должно его построить. Мы свои обязательства шаг за шагом выполняем. И с сегодняшнего дня уже уменьшатся пробки на улице Богатырской, потому что часть транспорта пойдет уже по новому участку. В частности, на Оболонский проспект».

Справка Finance.ua:

  • Киев получил деньги от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной на остров. Также ранее средства на строительство пешеходного моста, соединяющего Оболонскую набережную с островом Оболонским, выделила Метрополия Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры передали городу на реализацию именно этого объекта.
  • Напомним, строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров рекреации Оболонский осуществляется исключительно за счет меценатских средств. Деньги из городского бюджета не привлекаются. Начали строительство объекта в 2020 году.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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