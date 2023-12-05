В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги (фото, опрос) — Finance.ua

В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги (фото, опрос) Сегодня 16:33 — Казна и Политика

В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги (фото, опрос)

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице открыли очередной участок Большой кольцевой дороги.

«Мы завершили строительство нового — уже третьего — участка Большой кольцевой дороги. Начали строить эти новые участки с 2016 года. Фактически это Северная объездная дорога столицы. Сегодня открыли новую часть Большой кольцевой от ул. Богатырской до Оболонского проспекта. Город взял на себя обязательство сделать подъездную дорогу к тоннелю под рекой Днепр. Который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину» — сказал он.

Также предлагаем вам пройти опрос:

По его словам, «туннель — это проект Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. И агентство должно его построить. Мы свои обязательства шаг за шагом выполняем. И с сегодняшнего дня уже уменьшатся пробки на улице Богатырской, потому что часть транспорта пойдет уже по новому участку. В частности, на Оболонский проспект».

Справка Finance.ua:

Киев получил деньги от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной на остров. Также ранее средства на строительство пешеходного моста, соединяющего Оболонскую набережную с островом Оболонским, выделила Метрополия Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры передали городу на реализацию именно этого объекта.

Напомним, строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров рекреации Оболонский осуществляется исключительно за счет меценатских средств. Деньги из городского бюджета не привлекаются. Начали строительство объекта в 2020 году.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.