Правительство: в планах на следующие 5 лет — восстановление и строительство автобанов Сегодня 21:07 — Казна и Политика

Правительство: в планах на следующие 5 лет — восстановление и строительство автобанов

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры разрабатывает программу развития украинских дорог, сообщил глава агентства Маустафа Найем.

Чиновник рассказал о будущей программе в интервью «Интерфаксу».

Пятилетняя технология будет учитывать изменение транспортной модели, транспортных потоков и приоритетов восстановления. Цели программы — восстановить дороги, разрушенные в 2022—2023 годах, запланировать создание дорог первой категории автобанов.

Также необходимо произвести капитальные ремонты и реконструкцию некоторых дорог, расширить следующие магистральные трассы:

М-05 Киев — Одесса;

М-06 Киев — Чоп;

М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская;

М-11 Львов — Шегини.

«Считаю это одним из самых больших амбициозных проектов послевоенных лет», — говорит Мустафа Найем.

Глава агентства добавил, что программу на 5 лет Украина презентует международным донорам, банковским институтам и Еврокомиссии.

Справка Finance.ua:

Украина готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) для создания первых платных дорог в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Стоимость проекта составляет $6,5 млрд;

около половины расходов госбюджета в 2023 году приходится на оборону. В то же время инфраструктурные проекты отложены до лучших времен, а финансирование строительства и ремонта дорог сократилось почти вдвое.



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