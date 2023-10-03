Правительство: в планах на следующие 5 лет — восстановление и строительство автобанов — Finance.ua
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Правительство: в планах на следующие 5 лет — восстановление и строительство автобанов

Казна и Политика
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Правительство: в планах на следующие 5 лет — восстановление и строительство автобанов
Правительство: в планах на следующие 5 лет — восстановление и строительство автобанов
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры разрабатывает программу развития украинских дорог, сообщил глава агентства Маустафа Найем.
Чиновник рассказал о будущей программе в интервью «Интерфаксу».
Пятилетняя технология будет учитывать изменение транспортной модели, транспортных потоков и приоритетов восстановления. Цели программы — восстановить дороги, разрушенные в 2022—2023 годах, запланировать создание дорог первой категории автобанов.
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Также необходимо произвести капитальные ремонты и реконструкцию некоторых дорог, расширить следующие магистральные трассы:
  • М-05 Киев — Одесса;
  • М-06 Киев — Чоп;
  • М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская;
  • М-11 Львов — Шегини.
«Считаю это одним из самых больших амбициозных проектов послевоенных лет», — говорит Мустафа Найем.
Глава агентства добавил, что программу на 5 лет Украина презентует международным донорам, банковским институтам и Еврокомиссии.

Справка Finance.ua:

  • Украина готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) для создания первых платных дорог в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Стоимость проекта составляет $6,5 млрд;
  • около половины расходов госбюджета в 2023 году приходится на оборону. В то же время инфраструктурные проекты отложены до лучших времен, а финансирование строительства и ремонта дорог сократилось почти вдвое.

Ремонт дорог, строительство стадионов: сколько стоят инфраструктурные проекты в мире и Украине

По материалам:
suspilne.media
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