Велике будівництво: скільки виділять на дороги у 2023 році — Finance.ua

Велике будівництво: скільки виділять на дороги у 2023 році Вчора 13:03 — Казна та Політика

Близько половини видатків держбюджету у 2023 році припадає на оборону. Водночас інфраструктурні проєкти відкладено до кращих часів, а фінансування будівництва та ремонту доріг скоротилося майже вдвічі.

Про це пише Фокус.

Як підрахували експерти Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE Institute, у 2023 році майже 60% видатків держбюджету отримають Міноборони (858 млрд грн), МВС (210 млрд грн) та Мінсоцполітики (406 млрд грн).

Витрати на дорожнє будівництво уріжуть майже вдвічі — Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) отримає у 2023 році таке фінансування:

на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення — 23,2 млрд проти 42,2 млрд у 2022 році (-45%);

на субвенції місцевим бюджетам на будівництво та ремонт автошляхів — 13,6 млрд грн проти 24,6 млрд у 2022 році (-44%).

Також експерти KSE Institute повідомили, що у проєкті бюджету на 2023 рік скасували або переструктурували 90 бюджетних програм, запланованих у 2022 році, на загальну суму 455,3 млрд грн. Зокрема, державі довелося відмовитись від реалізації більшості інвестиційних проєктів.

Наприклад, експерти KSE Institute зазначають, що у бюджеті на 2023 рік не передбачено витрат на Президентський університет — вищий навчальний заклад, створення якого ініціював Зеленський у 2021 році. 2022 року на цей проєкт виділили 500 млн грн.

У бюджеті на 2023 рік не заплановано державних капітальних вкладень на розробку та реалізацію державних інвестиційних проєктів (3,2 млрд грн у 2022 році) та фінансування Державного фонду регіонального розвитку, на який у 2022 році виділили 5,2 млрд грн.

Разом з тим, у бюджеті 2023 року з’являється нова стаття — Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, для якого передбачено 19 млрд грн.

У KSE Institute пояснили, що до парламенту вже подано законопроєкт № 8027 про створення такого фонду, кошти якого, зокрема, можна використовувати на зведення втраченого житла, відновлення критичної інфраструктури, будівництво будівель цивільного захисту та ін. Тобто на ремонт доріг і мостів, зруйнованих ворогом, кошти можуть піти з цього джерела.

Як уточнюють у KSE, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надходитиме прибуток НБУ, який щорічно перераховується до бюджету, та кошти, виручені від реалізації конфіскованого майна росіян та російської держави.

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