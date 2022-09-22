Україна планує залучити у 2023 році $37,9 млрд на фінансування держбюджету – Мінфін — Finance.ua

Україна планує залучити у 2023 році $37,9 млрд на фінансування держбюджету – Мінфін Вчора 11:03 — Казна та Політика

Україна планує залучити у 2023 році $37,9 млрд на фінансування держбюджету – Мінфін

Залучити $37,9 млрд на фінансування дефіциту держбюджету та $13,6 млрд на відновлення планує уряд України, найбільший внесок, як очікується — відповідно $18 млрд та $6,5 млрд — зроблять США через USAID.

Такі дані наведено у презентації проєкту держбюджету-2023.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, передбачається, що допомога від США буде щомісячною: бюджету — $1,5 млрд, а на відновлення — від $0,4 млрд до $0,6 млрд.

Другим найважливішим джерелом фінансування бюджету в презентації зазначено МВФ — $15 млрд: по $2 млрд у січні, лютому та вересні, $1,6 млрд у червні, $0,6 млрд — у серпні та від $0,8 до 1,1 млрд — в інші місяці.

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Щодо макрофінансової допомоги від ЄС та інших джерел, то на відновлення вона очікується обсягом $7,1 млрд — щомісяця по $0,6 млрд, окрім $0,5 млрд у грудні. Тоді як фінансування держбюджету з цього джерела прогнозується на $4,9 млрд: $1,9 млрд у першому кварталі, $1,3 млрд — у другому, $0,2 млрд — у третьому та $1,3 млрд — у четвертому.

Міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що цього року в межах переговорів із міжнародними партнерами Україна отримала вже $19 млрд фінансової підтримки, з яких майже 50% — грантові кошти.

«До кінця року ми плануємо залучити ще майже $17 млрд додаткового фінансування», — сказав він, представляючи проєкт держбюджету у ВР у середу.

Презентація Міністерства фінансів

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