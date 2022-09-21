Допомога Україні. На який напрямок найактивніше дають гроші іноземці — Finance.ua

Допомога Україні. На який напрямок найактивніше дають гроші іноземці
Фандрейзингова платформа United24 проаналізувала 68 тис. внесків на суму майже $4 млн ($3 млн 962 тис. 956). З даних видно, як змінився розподіл пожертв через United24 з червня по серпень 2022 року.
Донори стали частіше обирати напрямок «Оборона та розмінування». Найкраще це помітно на прикладі Німеччини: на початку літа лише 25% мешканців країни переказували кошти на цей напрям. Наприкінці серпня показник виріс до 42%.
73% мешканців Франції, 75% мешканців Канади та 76% мешканців Великобританії донатять на «Оборону та розмінування». Три місяці тому цей показник становив 60% для кожної з цих країн. 70% найактивніших донорів United24 — американців — також обирають цей напрямок. У порівнянні з 50% у червні.
На медичну допомогу та відбудову України іноземні донори жертвували у приблизно рівній пропорції.
В Україні також збільшився обсяг пожертв на ЗСУ (74% проти 70%) і на медичну допомогу (22% проти 15%), а на відбудову зменшився з 15% до 4%.
За результатами було визначено топ-10 країн-донорів: США, Німеччина, Франція, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Швеція, Швейцарія та Ірландія.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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