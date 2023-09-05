Автодорогу между Львовом и Равой-Русской отремонтируют за €182 млн кредита ЕБРР — Finance.ua

Автодорогу между Львовом и Равой-Русской отремонтируют за €182 млн кредита ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изменил назначение существующего кредита для Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. €182 млн направят на модернизацию автодороги между Львовом и Равой-Русской на границе с Польшей.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.
Как пояснили в ЕБРР, развязанная россией война в Украине нарушила торговую логистику через украинские черноморские порты и повлекла за собой переориентацию грузопотоков на суходольные маршруты, следующие через Западную Украину в ЕС.
Поэтому правительство Украины пересмотрело приоритеты и обратилось с просьбой переназначить имеющиеся средства на финансирование ремонта участка автодороги M-09 между Львовом и Равой-Русской.
Эта дорога — основной маршрут между Львовом и Варшавой, интенсивность движения в котором значительно выросла после начала войны. Отмечается, что автодорога требует ремонта и модернизации.
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Ремонт этой автодороги улучшит существующее транспортное сообщение не только в Украине, но и между Украиной и соседними странами ЕС, а также будет способствовать уменьшению грузовых логистических расходов, отмечают в ЕБРР.
Также проект будет способствовать облегчению экспортно-импортной логистики критически важных товаров согласно инициативе «Пути солидарности» и в рамках реагирования на войну в Украине, говорится в пресс-релизе.
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