Где самый дорогой бензин в Европе — Finance.ua

Где самый дорогой бензин в Европе Сегодня 06:30 — Личные финансы

Финляндия поднялась на первую строчку в рейтинге цен на бензин, который составила Еврокомиссия.

Литр 95-го бензина в Финляндии стоит 1,94 евро, что дороже, чем в Дании и Франции.

При этом дизельное топливо оказалось самым дорогим в Швеции (1,86 евро за литр), а в Финляндии — 1,83 евро.

По словам экспертов, на цену топлива в разных странах влияют многие факторы. В Финляндии налогообложение является основной причиной высокой стоимости бензина. В настоящее время в этой стране самый высокий уровень налогообложения бензина по всей Европе.

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uamedia По материалам:

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