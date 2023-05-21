Где самый дорогой бензин в Европе — Finance.ua

Где самый дорогой бензин в Европе
Финляндия поднялась на первую строчку в рейтинге цен на бензин, который составила Еврокомиссия.
Литр 95-го бензина в Финляндии стоит 1,94 евро, что дороже, чем в Дании и Франции.
При этом дизельное топливо оказалось самым дорогим в Швеции (1,86 евро за литр), а в Финляндии — 1,83 евро.
По словам экспертов, на цену топлива в разных странах влияют многие факторы. В Финляндии налогообложение является основной причиной высокой стоимости бензина. В настоящее время в этой стране самый высокий уровень налогообложения бензина по всей Европе.
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