Украина готовит проект для запуска платных дорог в пяти областях стоимостью $6,5 млрд — Finance.ua

Украина готовит проект для запуска платных дорог в пяти областях стоимостью $6,5 млрд Сегодня 15:45 — Технологии&Авто

Украина готовит проект для запуска платных дорог в пяти областях стоимостью $6,5 млрд

Украина готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) для создания первых платных дорог в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях.

Стоимость проекта составляет $6,5 млрд, сообщил глава Госагентства по восстановлению Мустафа Найем на круглом столе в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщил глава Госагентства по восстановлению Мустафа Найем на круглом столе в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Сейчас делаем ТЭО для Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей. И это ТЭО готовится за счет бюджетных средств. Общая стоимость проекта составит около 6,5 млрд», — сказал Найем.

Он отметил, что это один из самых перспективных проектов в Украине. И правительство уже зарегистрировало законопроект, позволяющий его реализовать. В участии заинтересованы компании из ЕС.

Вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Альфонсо Гарсия Мора сообщил, что Министерство восстановления, Агентство восстановления и IFC подписали меморандум о взаимопонимании для развития системы платных дорог, что, по его мнению, станет «критически важным» аспектом".

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