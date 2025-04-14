В Киеве «доверенное лицо депутата» обменяла ₴450 тыс. пенсионерки на сувенирные купюры — Finance.ua

В Киеве «доверенное лицо депутата» обменяла ₴450 тыс. пенсионерки на сувенирные купюры Сегодня 18:33 — Криминал

В Киеве «доверенное лицо депутата» обменяла ₴450 тыс. пенсионерки на сувенирные купюры

Дарницкой окружной прокуратурой города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которая мошенническим путем завладела средствами пенсионерки (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что обвиняемая подошла к 88-летней женщине возле ее дома и сообщила о якобы запланированной в Украине денежной реформе. Она уверяла, что все деньги старого образца вскоре утратят свою силу, поэтому их необходимо срочно обменять на новые.

Для того чтобы выглядеть более убедительной, женщина представилась доверенным лицом народного депутата и заверила, что собирает деньги на обмен лично по его поручению.

Пенсионерка пригласила незнакомку в свою квартиру и передала ей все свои сбережения — 450 тысяч гривен.

Получив деньги, «доверенное лицо депутата» поменяла настоящие купюры на сувенирные, после чего исчезла.

Отметим, что в ходе досудебного расследования правоохранители вернули деньги пенсионерке.

Україна Криминальна По материалам:

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