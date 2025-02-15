Многодетная семья: как получить статус и какие льготы предусмотрены — Finance.ua

Многодетная семья: как получить статус и какие льготы предусмотрены
Многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, имеют право на ряд социальных льгот и поддержку от государства. Семьи могут получить 50% скидку на коммунальные услуги, бесплатные лекарства по рецептам, а также бесплатный проезд для детей в общественном транспорте.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Пособие от государства могут получить многодетные семьи, в составе которых есть дети до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.
Кроме того, государство предоставляет ежемесячное пособие в размере 2100 гривен на третьего и последующего ребенка до 6 лет.
Как получить льготы многодетным семьям
Оформить эти льготы можно в структурных подразделениях по социальной защите населения районных администраций или у городских советах объединенных территориальных громад.
Для получения удостоверений родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка необходимо подать заявление, которое можно подать лично, через законного представителя или отправить по почте.
Кроме того, необходимо представить ряд документов:
- копии свидетельства о рождении детей;
- документы о браке родителей;
- копии паспортов.
Если информация отсутствует в электронных реестрах, заявителю будет отправлено уведомление с перечнем дополнительных документов, которые необходимо предоставить для подтверждения данных.
Льготы предоставляются семьям, где родители (или один из родителей) проживают вместе и воспитывают троих и более детей. Это могут быть как супруги, так и один отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей.
Напомним, Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутренне переселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.
Как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, Минсоцполитики планирует сделать выплату «Теплая зима» ежегодной, а также продолжит внедрение инициативы «Ребенок не один» для поддержки осиротевших детей.
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