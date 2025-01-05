В приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей — Finance.ua
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В приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей

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В приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей
В приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей
В приложении «Резерв+» восстановлена ​​возможность получения отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины с цифровизации Екатерина Черногоренко.
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Эта функция была временно недоступна из-за кибератаки на государственные реестры. В настоящее время возобновляется доступ к другим услугам в приложении.
Напомним, 19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.
Была приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
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В настоящее время в системе государственных реестров возобновлена ​​работа ДРАЦС, позволяющая регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния.
Отмечается, что все документы, выданные при отключении реестра, сейчас вносятся в электронную систему.
Свидетельства, полученные ранее, остаются действительными, а их цифровые копии скоро появятся в реестре.
По материалам:
Finance.ua
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