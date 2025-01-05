В приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей — Finance.ua

В приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей Сегодня 18:33

В приложении «Резерв+» снова доступна услуга отсрочки для многодетных родителей

В приложении «Резерв+» восстановлена ​​возможность получения отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины с цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также Как защитить данные в облачных хранилищах: советы от Киберполиции

Эта функция была временно недоступна из-за кибератаки на государственные реестры. В настоящее время возобновляется доступ к другим услугам в приложении.

Напомним, 19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.

Была приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Читайте также В Минсоцполитики объяснили, как российская кибератака на госреестры повлияла на выплату социальной помощи

В настоящее время в системе государственных реестров возобновлена ​​работа ДРАЦС, позволяющая регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния.

Отмечается, что все документы, выданные при отключении реестра, сейчас вносятся в электронную систему.

Свидетельства, полученные ранее, остаются действительными, а их цифровые копии скоро появятся в реестре.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.